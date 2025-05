Ne boste verjeli, kakšno dirko so priredili v ZDA! Tekmovali so s - spermiji

Nenavadno tekmovanje so priredili onkraj velike luže: v središču Los Angelesa, v znamenitem Hollywood Palladiumu, so se spermiji dveh študentov, 20-letnega Tristana Milkerja z južnokalifornijske univerze USC in 19-letnega Asherja Proegerja s slovitega učilišča UCLA, pomerili v dveminutnem potovanju do 20 centimetrov oddaljenega cilja. Dirko so organizirali mladi podjetniki in vplivneži, namen pa je bil nadvse poučen.

10 tisoč dolarjev so mu prinesli spermiji.

»Naše poslanstvo je povečati ozaveščenost o moški plodnosti in zdravju. Z natančnimi standardi, zastopanjem športnikov in globalno prepoznavnostjo dirke spermijev orjejo ledino v novi dobi športa,« so organizatorji predstavili svojo dejavnost na kanalu YouTube, kjer si je prenos dogodka ogledalo 100.000 ljudi. Pripravili so mikroskopsko dirkališče, ki spominja na reproduktivni sistem – tudi s kemičnimi signali, dinamiko tekočin ter sinhroniziranim startom. Tekmovalci so uro pred dirko semenčic oddali sveže semenske vzorčke v lončke, ki so jih nato centrifugirali (da so ločili bakterije in mrtve spermije) ter shranili na telesni temperaturi.

Dirkanje so opazovali pod mikroskopom. FOTO: Spermracing.com

Seme so nato spustili po dirkališču, dirko pa prenašali s stokratno povečavo pod mikroskopom. Prvi spermij, ki je dosegel ciljno črto v dveh dirkah (izmed treh), je svojemu lastniku prinesel 10.000 dolarjev (devet tisoč evrov) – Milker je poleg denarja dobil še pozlačeno lovoriko v podobi spermija. Dirko si je v živo ogledalo več sto navzočih, za VIP-vstopnice so odšteli cent manj kot tisoč dolarjev.

Najboljše vstopnice so stale 1000 dolarjev. FOTO: Spermracing.com

Poslanstvo dogodka je predvsem oz. tudi opozarjanje na čedalje slabšo kakovost moške sperme, poudarjajo organizatorji. Seveda pa Američani ne morejo brez šova, zato so tekmovalca oblekli kot dirkača avtomobilističnih dirk.