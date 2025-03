Ne boste verjeli, kako so nekoč zdravili neplodnost. Delovalo naj bi po treh dneh

Srednji vek je bil čas, ko so zdravniki in zdravilci uporabljali številne nenavadne in danes nepredstavljive metode za zdravljenje različnih bolezni. Ena izmed najbolj bizarnih praks je bila denimo uporaba testisov kune za zdravljenje neplodnosti.

Po navodilih iz 15. stoletja naj bi ženske zmlele in sežgale testise kune ter jih zmešale z zelišči. Nastalo zmes so nato oblikovale v majhne kroglice in jih vstavile globoko v nožnico, kjer naj bi ostale tri dni. Po tem obdobju naj bi ženska imela spolni odnos in brez težav zanosila.

Druga nenavadna metoda zdravljenja je bila namenjena odpravljanju uši. Zdravilci so svetovali zaužitje mešanice živega srebra in jabolčne čežane. Danes vemo, da je živo srebro strupeno, in ga v nobenem primeru ne uživamo.

Medicina in astrologija z roko v roki

Tudi kirurški postopki so bili del srednjeveške medicine, čeprav so bili pogosto boleči in tvegani, izvedeni seveda brez anestezije.

V tem obdobju je bila medicina sicer tesno prepletena z astrologijo. Tako so denimo verjeli, da na medicinske posege vplivajo astrološki vplivi, in treba je bilo počakati, da so bili planeti ustrezno razporejeni, preden so se lotili zdravljenja posameznega dela telesa ali bolezni.

Pogosto so zdravilci uporabljali tudi magične prakse in rituale, tudi posebne amulete za zaščito zdravja svojih pacientov. Zdravljenje je pogosto vključevalo tudi puščanje krvi, saj so verjeli, da lahko s puščanjem krvi iz določenih žil izboljšajo zdravje pacienta. Ta praksa je bila sicer običajna vse do poznega 19. stoletja.