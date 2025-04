Ne boste verjeli, kaj vse se je zgodilo na 15. april! Mnogi menijo, da je datum zaklet

Medtem ko se mnogim 15. april ne zdi nič posebnega, pa je to dan, ki velja za enega najbolj tragičnih v moderni človeški zgodovini. Prav na ta dan se je namreč skozi desetletja in stoletja zgodilo ogromno katastrof, ki so vzele na stotine in celo na tisoče življenj, zato so mnogi prepričani, da je ta datum zaklet.

Začelo se je z atentatom

Na 15. april leta 1865 je sicer za posledicami streljanja umrl ameriški predsednik Abraham Lincoln. Nanj je večer prej v gledališču v Washingtonu streljal atentator John Wilkes Booth. Na ta isti datum leta 1912 je po trku v ledeno goro potonil Titanik, ladja, ki je veljala za nepotopljivo. Na krovu je bilo v času nesreče 2224 potnikov in članov posadke, življenje je izgubila več kot polovica.

Natanko 15 let pozneje je ameriško zvezno državo Misisipi prizadela najhujša naravna katastrofa v zgodovini celotnih ZDA – poplave, v katerih je umrlo okrog 500 ljudi, okrog 630.000 jih je ostalo brez domov. Škoda, ki je nastala, je bila ocenjena na najmanj 246 milijonov dolarjev, kar bi danes znašalo najmanj 4,2 milijardi.

Potres, vulkan, bomba, požar

Prav tako 15. aprila leta 1979 je Črno goro prizadel močan potres z magnitudo 7,0. Umrlo je več kot sto ljudi, 600 je bilo ranjenih, največ škode pa so utrpeli Kotor, Budva in Bara, obnova regije je trajala več let. Leta 2010 je na današnji dan popolni kaos v zračnem prometu povzročil izbruh islandskega ognjenika Eyjafjallajökull. Odpovedali so več kot 6000 letov po vsej Evropi, posledice so potniki in zaposleni na letališčih ter pri letalskih družbah čutili še več dni.

Tri leta pozneje je 15. aprila na bostonskem maratonu eksplodirala bomba ter ubila tri ljudi, 282 je bilo ranjenih, 15. aprila 2019 pa je zagorela pariška katedrala Notre-Dame, katere obnova je bila končana šele lani.