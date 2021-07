Ne boste verjeli, kaj je želela ukrasti v trgovini (VIDEO)

V neki trgovini, kjer prodajo izdelke za vrt in dom, so kamere posnele poskus nenavadne kraje. Neka gospa je namreč skušala ukrasti motorko.







Skušala jo je skriti v hlače, a ni šlo. Poskusila je tudi s torbico, a neuspešno. Končno jo je skrila v zadnji del hlač in odšla proti izhodu trgovine.



