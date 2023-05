Naziv gospa jo je spravil v težave, transspolni vodja lokala jo je vrgel na cesto

Povprečnemu človeku so novotarije v zvezi z razumevanjem spola, ki naj se po novem ne bi delil le na ženskega in moškega, precej tuje. Da vam lahko neznanje na tem področju nakoplje tudi precej neprijetnosti, je na svoji koži spoznala Britanka Vanessa Thomas. S partnerjem sta si želela privoščiti kavo in tortico v lokalu znane verige kavarn Starbucks. Ko je izvedela, da ni mogoče plačati z gotovino, je potarnala zaposlenemu, nakar se je v pogovor vmešal transspolni vodja lokala, ki je bil prav tako za točilnim pultom.

Opravičila svetovno znane verige kavarn še ni prejela

»Rekla sem mu: ne pogovarjam se z vami. Pogovarjam se z gospo,« pripoveduje Thomasova. Ob teh besedah je transspolni vodja restavracije pobesnel, stopil izza točilnega pulta in začel kričati na osuplo stranko, ker naj bi bila oseba, ki jo je poimenovala z besedo gospa, nebinarna; to pomeni, da se ne uvršča v nobenega od obeh bioloških spolov.

»Nikogar nisem želela užaliti. Nimam težav s tem, katerega spola želijo biti ljudje. Res sem se zmotila, saj se mi je oseba za blagajno zdela ženska. Toda spol dandanes ni več tako očiten, kar je povsem v redu, a človeka to zmede,« je pojasnila nesrečna Thomasova.

Vodja lokala jo je napadel. FOTOGRAFIJI: osebni arhiv

Med njo in vodjo se je vnel divji prepir, partner 55-letnice pa ga je posnel, da bi imel dokaze, če bi prišlo do večjih težav. Vendar je prenehal snemati, ko je vodja lokala želel zgrabiti njegov telefon. Nato pa naj bi nasilnež Vanesso dobesedno zabrisal iz kavarne. »Lahko bi se resno poškodovala ali celo umrla. Če me ne bi ujel Mark, bi padla na pločnik. Kar se je zgodilo, je nagravžno, in do zdaj nisva prejela opravičila Starbucksa. Vodja se je vedel nesramno in bi moral za napad name odgovarjati na sodišču,« je prepričana Thomasova. Policija preiskuje primer in išče priče dogodka.