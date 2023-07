Nazadnje noč prespal kot 20-letni mladenič, zdaj že 60 let ni zatisnil oči

Večina ljudi težko zdrži 24 ur brez spanja, odrekanje tega se kvalificira celo kot metoda mučenja, a 80-letni kmetovalec iz Vietnama pravi, da že 60 let ni zatisnil oči, kljub temu pa povsem normalno funkcionira in je, kot pravi sam, povsem zdrav.

Kitajka je večkrat obiskala zdravnike, a so ji vsi zatrdili, da je z njo vse v redu. FOTO: Wutwhanfoto/Getty Images

Thai Ngoc je kot 20-letni mladenič hudo zbolel, več dni ga je mučila visoka vročina, a je kot po čudežu preživel in ozdravel, a posledica omenjene bolezni je huda nespečnost. Če bi jo strokovnjaki lahko potrdili, bi Ngoc skoraj zagotovo postal rekorder. A kljub temu da so njegovi družinski člani, prijatelji in tudi sosedje dejali, da 80-letnika v zadnjih desetletjih prav zares niso videli niti zadremati, Vietnamec ni nikoli obiskal klinike za spanje, zato njegovih trditev ni mogoče strokovno potrditi. Brez težav dela na kmetiji, dobro je razpoložen in le redko utrujen, nekoč pa ga je nespečnost motila in poskusil je mnogo uspaval, tradicionalnih zeliščnih pripravkov, celo obilico alkohola, a pomagalo ni nič. Nato se je nekega dne s stanjem preprosto sprijaznil. Obstajajo ljudje, ki dvomijo o njegovi zgodbi, med njimi je avstralski zdravnik Vikas Wadhwa, ki se ukvarja z zdravljenjem nespečnosti, in pravi, da Ngoc najbrž tu in tam na kratko zadrema, a se tega ne zaveda. »Mnogi, ki trpijo za nespečnostjo, ne ločijo med budnim stanjem in spanjem. Ko se telo utrudi, lahko namreč za nekaj minutk zadremajo kar stoje ali v sedečem položaju, ko se ponovno prebudijo, pa se jim zdi, da so bili ves čas budni. Čeprav gre za izjemno kratka obdobja spanja, so lahko pri nekaterih ljudeh dovolj, da normalno funkcionirajo in menim, da se to dogaja gospodu Ngocu,« je povedal za enega od vietnamskih časnikov.

Omenjeni kmetovalec pa ni edini, ki trdi, da že desetletja ni zaspal. Pred časom so kitajski mediji pisali o 45-letni rojakinji, ki je bila stara pet ali šest let, ko je nazadnje prespala noč. Li Zhanying kljub temu ne čuti utrujenosti, tudi zaspana ni. Zaradi hude nespečnosti je že večkrat obiskala zdravnike, a so vsi trdili, da je z njo, vsaj v fizičnem smislu, vse v najlepšem redu. Obiskala je tudi kliniko za spanje, tam pa so ugotovili, da Li spi, a ne na enak način kot običajni ljudje, torej v ležečem položaju, ampak običajno stoje, med pogovorom z možem, česar se nista zavedala ne eden ne drugi. Strokovnjaki so njeno stanje opisali kot »spanje v budnem stanju«, gre pa za fenomen, podoben hoji v spanju.