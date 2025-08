Natisnite užitne motive, primerne so za vegane (FOTO)

Morda bo umetna inteligenca (UI) nekoč res prevzela naša delovna mesta ali celo zavzela svet, še prej pa si lahko z njo pomagamo na veliko bolj zabaven način. Enega od njih so se domislili pri podjetju iKoffy, kjer so izdelali miniaturni tiskalnik za tiskanje na blago in tudi hrano. S pomočjo napravice, ki stane 229 dolarjev (200 evrov) in deluje s pomočjo UI, lahko opremite božične piškote s srčkano sličico Božička ali pa otrokovo torto za rojstni dan poslikate s prikupnimi živalskimi junaki. Prav nobenega razloga ni, da si ne bi s podobo kake lepotice ali mišičnjaka (ali pač česar koli, kar vam naredi dober dan) polepšali peno na jutranjem kapučinu. In, pozor! Slike, ki jih tiska tiskalnik EdiBot, so užitne. Dekoracije torej ni treba odstraniti, ampak jo preprosto pojeste.

In kako poteka tiskanje z EdiBotom? Uporabniki najprej izberejo sliko v povezani aplikaciji, postavijo priloženo tehtnico na hrano, pritrdijo tiskalnik in ga ročno premikajo, da ustvarijo barvit tisk. Enak postopek uporabijo pri tiskanju na druge materiale, denimo na tkanino. Tiskalnik ustvarja slike s premerom do 2,3 cm v ostri ločljivosti, motivi so lahko dolgi do 120 cm. Črnilo, ki se uporablja za tiskanje, je vegansko in košer, sestavljeno iz vode, glicerina in propilen glikola, ki ga je odobrila ameriška uprava za hrano in zdravila. »

Tiskanje poteka v celoti na ravni površini in je zasnovano tako, da je hitro, enostavno in predvsem zabavno,« obljubljajo proizvajalci. Naprava je trenutno še na Kickstarterju, kjer pa je že presegla vsoto, ki si jo je zadala. Novost je podprlo 375 ljudi, ki so zanjo donirali 79.264 dolarjev (69.216,50 evra). Od tristo prototipov, kolikor jih je podjetje izdelalo, jih je bilo v teh dneh na voljo še 69.