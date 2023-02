Našli 16-centimetrsko leseno spolno igračko, staro skoraj 2000 let

Skoraj 2000 let star lesen predmet v obliki penisa bi lahko starim Rimljanom v Veliki Britaniji služil kot spolni pripomoček, nakazuje nova študija, objavljena v reviji Antiquity. Artefakt je bil odkrit leta 1992 v jarku rimske utrdbe blizu Hadrijanovega zidu, ob severozahodni meji rimskega imperija v severni Angliji.

Ob odkritju so ga, očitno napačno, identificirali kot orodje za krpanje, kajti odkrit je bil poleg čevljev in modnih dodatkov ter drugega manjšega orodja in obrtniških odpadkov. Zdaj raziskovalci trdijo, da gre v resnici za falus, z natančnim pregledom pa so orisali nekaj njegovih najverjetnejših funkcij, študijo povzema CNN.

Izrezljani predmet, ki je dolg 16 centimetrov, je bil menda uporabljen kot spolna igračka, a ne nujno za penetracijo ... Z branjem nadaljujte tu.