Nas mora že skrbeti? Sposobnosti robota so neverjetne (VIDEO)

Naši bodoči robotski gospodarji že vadijo za dan, ko bodo prevzeli oblast nad ljudmi ... Tako nekako bi lahko komentirali vest, da se je robot Atlas, ki ga razvija Boston Dynamics, naučil parkurja. Gre za telesno disciplino z elementi samoobrambnih in borilnih veščin, v kateri udeleženci tečejo po namišljeni poti in pri tem čim hitreje ter čim učinkoviteje premagujejo ovire. Atlas je pri tem (skrb vzbujajoče) dober in že premaguje ljudi, konec koncev obvlada tudi salto.Atlas, hidravlični humanoidni robot, je visok 150 centimetrov in tehta približno 85 kilogramov. Poganja ga baterijski sistem, ima 28 prostostnih stopenj gibanja, kamere in senzorje globine. Vse izračunavanje in načrtovanje gibanja potekata na računalnikih v Atlasu, torej je avtonomen in ne potrebuje povezave, poroča portal slo-tech.com.