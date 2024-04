»Naročili zrezke, dvojne sladice, spili 15 steklenic vina, nato v sekundi so izginili«

Osemčlanska družina je obiskala restavracijo Bella Ciao v Port Talbotu v Walesu, kjer so dobili račun v višini 329 funtov (380 EVROV) in nato pobegnili. Osebje restavracije, ki ponuja italijansko kuhinjo, je povedalo, da so družini prinesli zrezke, dvojne sladice in da so popili 15 steklenic vina, poroča Daily Mail.

Po prejemu računa je mati poskušala plačati s kartico, a je bila dvakrat zavrnjena. Osebju naj bi rekla, da bo njen sin počakal v restavraciji, medtem ko bo šla po drugo kartico. Na koncu se ni vrnila, fant pa je izginil iz restavracije.

»Moj sin je želel zateči za njim, a sem mu rekel, da ne,« je dejal lastnik restavracije Tyrone Reese.

Pozneje je ugotovil, da ni bilo mogoče stopiti v stik z družino, ker je bila številka, s katero so rezervirali mizo, lažna. Reese je incident prijavil policiji.

Restavracija Bella Ciao je na družbenih omrežjih objavila posnetke nadzornih kamer, ki so konec tedna postale viralne, objavo pa si je ogledalo več kot 12 milijonov ljudi. Ko je objavil videoposnetek, so številni ljudje v znak solidarnosti naročili hrano v restavraciji, da bi tako odplačali dolg goljufive družine.

Policija Južnega Walesa se z našim primerom ukvarja od avgusta lani. Vložili smo pritožbo in nič se ni zgodilo. Ni prvič, da je ta družina jedla in pila na tuji račun. Policija točno ve, kdo so.

Lastnik lokala je nezadovoljen, ker se policija ni hitreje odzvala, da bi ujela storilce. Komentiral je, da redno plačuje davke, a je kljub temu nemočen. Jezi ga, da je goljufom vse opravičeno.

Objavljeni posnetki so Reesu pomagali pri poslovanju, saj se je naslednji večer število rezervacij potrojilo, kar vidi kot znak solidarnosti lokalne skupnosti.

Pobeg iz restavracije brez plačila je v Veliki Britaniji kaznivo dejanje, za katero je zagrožena kazen do dveh let zapora.