Narava kot grozljivka! Ta organizem prisili živali, da se odpravijo v lastno smrt

Na Severnem Irskem in Irskem so znanstveniki odkrili novo vrsto glive, ki prevzame nadzor nad pajki, jih spremeni v »zombije« in jih prisili, da se odpravijo v smrt. To osupljivo odkritje spominja na zgodbo serije The Last of Us, vendar prizadene pajke, ki živijo v jamah.

Odkrita po naključju

Raziskovalec jam Tim Fogg je vrsto let hodil mimo nenavadnih belih, kosmatih grudic, ki so se pojavljale na stenah podzemnih jam. Včasih so iz njih štrlele pajkove noge. Šele ko je videl dokumentarni film na BBC, ki je prikazoval posnetke mrtvih pajkov, ovitih v skrivnostno belo snov, je spoznal, da gre za neznano vrsto glive.

»Zadnji dve leti in pol smo jih opazovali, zbirali vzorce, jih gojili v laboratoriju in izvajali DNK analize,« pravi Fogg. Rezultat? Nova vrsta glive z nenavadnim vedenjem.

Gliva, ki so jo poimenovali Gibellula attenboroughii, v čast znamenitemu naravoslovcu Davidu Attenboroughu, okuži dve vrsti jamskih pajkov: Metellina merianae in Meta menardi. Ti pajki običajno živijo v temnih in vlažnih kotičkih jam, a ko jih okuži gliva, spremenijo vedenje – zapustijo svoje skrivališče in se odpravijo na višje, bolj izpostavljene lokacije, kjer umrejo.

»Ko so mrtvi, iz njih poženejo dolgi filamenti, na katerih se tvorijo spore,« pojasnjuje Fogg. Veter nato spore raznese po okolici in okuži nove pajke.

Podoben pojav kot v znani seriji

Čeprav je Gibellula attenboroughii povsem drugačna vrsta kot Ophiocordyceps, slavna gliva, ki okuži mravlje in jih prisili, da se povzpnejo visoko, preden eksplodirajo in širijo spore, je njeno delovanje zelo podobno.

Znanstveniki še ne vedo natančno, kako ta gliva nadzira pajke. Pri mravljah se domneva, da gliva sprošča hormon dopamin, zaradi česar okuženi organizmi ne morejo nadzorovati svojega vedenja in slepo sledijo njenim ukazom.

V seriji Last Of Us so bili ljudje okuženi z glivo iz roda glavatec (cordyceps). FOTO: Hbo

»Če bi bil ti mravlja, bi morda lahko zaznal, da tvoje noge delujejo same od sebe in te peljejo tja, kamor nočeš,« pravi ekolog Andy MacKinnon.

Pri jamskih pajkih še ni jasno, ali gliva deluje na podoben način. »Mehanizmov še ne poznamo,« pravi mikolog João Araújo, eden od avtorjev študije. »To vrsto smo šele odkrili, pred nami je še veliko raziskav.«

So takšne glive nevarne?

Čeprav glive, kot je Gibellula attenboroughii, zvenijo kot prizor iz nočne more, v resnici igrajo pomembno vlogo v ekosistemu.

»So nekakšni plenilci,« pojasnjuje MacKinnon. »Ne lovijo svojih žrtev na štirih nogah, a opravljajo enako funkcijo – nadzorujejo populacije žuželk in pajkov.«

Za ljudi pa niso nevarne. Nasprotno – nekatere vrste tovrstnih gliv se že stoletja uporabljajo v tradicionalni medicini. Pomagale naj bi pri izboljšanju energije in libida, pretekle raziskave pa kažejo, da bi lahko celo krepile imunski sistem in upočasnjevale rast rakavih celic.

Fogg, ki je preživel leta zbiranja okuženih pajkov v temnih jamah, upa, da bi ta odkritja lahko nekoč koristila tudi ljudem. »Upam, da te neverjetne glive nekoč pripeljejo do medicinskih prebojev,« pravi.

Medtem pa nadaljuje raziskave in išče odgovore na eno najpomembnejših vprašanj – kaj točno povzroči, da pajki postanejo zombiji in se sami odpravijo v smrt.