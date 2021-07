Naplavilo 45-kilsko pisano ribo

Znanstveniki so bili hitrejši od ptic. Foto: twitter

Na obalo Oregona je prejšnji teden naplavilo veliko pisano ribo, ki je težka kar 45 kilogramov in dolga več kot meter. Ko so zapisali na spletni strani Seaside Aquariuma, je to neobičajno odkritje za morje tako daleč na severu.Vrsta lampris je znana tudi kot mesečina. Po podatkih Nacionalne uprave za ocean in atmosfero (NOAA) je o tej vrsti ribe malo znanega, saj živijo globoko v oceanu. Navadno živijo na odprtem oceanu, v tropskih in zmernih vodah, kjer se hranijo s krilom in lignji. Lamprisi lahko zrastejo od 180 centimetrov, tehtajo pa lahko tudi več kot 270 kilogramov. So nenavadnega videza. Proti trebuhu se jim barva iz srebrne prevesi v rdečkasto, ki je posejana z belimi lisami. Njihove plavuti in usta so rdeči, velike oči pa so zlatega odtenka.Generalni direktor Seaside Aquariumaje dejal, da je bila riba nedotaknjena, zaradi česar verjame, da je bila na plaži manj kot eno uro, preden je osebje akvarija dobilo obvestilo o njej. »Na žalost je riba poginila, še preden jo je naplavilo na obalo, vendar pa smo do nje prišli, še preden bi jo pojedle ptice,« je dejal.