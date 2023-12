Namesto vrtnega palčka – bomba!

Sian in Jeffrey Edwards nenavadnemu dodatku v okolici svoje hiše nikoli nista posvečala prav veliko pozornosti. Bil je sicer velik, a zanimivega videza, vsekakor nenavaden, unikaten, pravzaprav, saj nihče od sosedov ni imel na vrtu spominka, očitno iz nekega povsem drugega časa. Zavedala sta se, da gre za eksplozivno telo, a po njunem prepričanju je šlo za lažno bombo, brez naboja.

Dokler ni vrtnega dodatka ob njunem domu v valižanskem mestu Milford Haven sredi cvetja opazil policist in ju opozoril na morebitno nevarnost, poroča britanski BBC. Obvestil je ministrstvo za obrambo, to je kmalu prihitelo s posebno bombno enoto.

Sian je po vrtnarjenju po bombi celo udrihala z lopato, da bi jo očistila zemlje!

Povsem strta

Ugotovili so, da gre za eksplozivno telo, staro več kot stoletje, k sreči pa je vsebovalo le malo eksploziva, zato ob odstranjevanju ni bila potrebna evakuacija soseske: bombo, ki je tehtala 29 kilogramov, so varno prenesli na vozilo in jo odpeljali v zapuščeni kamnolom, jo zasuli s petimi tonami peska in razstrelili.

Zakonca Edwards sta bila ob novici, da jima bodo bombo odvzeli, povsem strta. Kot pravita, je bila na vrtu že ob nakupu hiše 1982., potomci prvega lastnika hiše pa so jima pojasnili, da je Pop Morris bombo, ki jo je nekoč odvrgla kraljeva mornarica, pred več kot sto leti našel ob morju, jo naložil na svoj voz in s konjem odvlekel domov. Da bi se ujemala z okenskimi okvirji in polkni, jo je pozneje celo prebarval v rdečo, da bi jo pritrdil na svoje mesto, pa jo je v spodnjem delu oblil z betonom.

Da bi bil lahko vrtni okrasek smrtno nevaren, ni pravzaprav pomislil nihče, Sian je po vrtnarjenju po bombi celo neprizanesljivo udrihala z lopato, da bi jo očistila zemlje! »Bila je kot stara prijateljica. Nanjo sva bila zelo navezana, tukaj je bila, še preden sva se preselila. Zelo mi je žal, da jo je razneslo na koščke,« pripoveduje Jeffrey, ki se mu še sanja ne, s čim bo zdaj zapolnil praznino na vrtu.