Namesto redke vrste sta znanstvenika opisala igračo (FOTO)

Morski pes goblin (Mitsukurina owstoni) je redka vrsta. Ker se najraje giblje po globokem morju, je slabo znana, zato je vsako srečanje z njim velik dogodek. Še posebno za znanstvenike, ki bi o teh nenavadnih živalih, ki so plavale po morju že pred 125 milijoni let, radi izvedeli kaj več in tako dobili boljšo predstavo o časih na Zemlji, ko o človeku še ni bilo ne duha ne sluha.

Igrača je po obliki identična njunemu »odkritju«. FOTO: Poromocijski Material

Nič čudnega torej, da sta bila znanstvenika Athanasios Anastasiadis in Evangelos Papadimitriou z Univerze v Grčiji in Univerze na Škotskem, ki sta menila, da sta naletela na prvega goblina v Sredozemskem morju, pošteno vznemirjena in vesela. A njuna sreča se je sprevrgla v sramoto, saj se je izkazalo, da je bitje na fotografiji, s katero sta dokazovala njegov obstoj na novi lokaciji, v resnici plastična igrača italijanskega proizvajalca.

Na napako so znanstvenika opozorili uporabniki družabnih medijev. Ko sta morska biologa članek objavila na spletu, so v komentarje nalepili posnetku goblinove plastične replike. Ta je bila tako zelo podobna posnetku, ki sta ga objavila morska biologa, da je vzbudila številne dvome o pristnosti primerka v strokovnem članku. Posnetek so komentirali tudi drugi strokovnjaki ter dejali, da je morski pes na posnetku videti nenaravno trd in da ima napačno oblikovane plavuti. Morska biologa, ki sta o obstoju goblina v Sredozemskem morju napisala celo članek, sta priznala, da bi morala vse skupaj bolje preveriti.

Znanstvenika vztrajata, da je bil goblin pravi.

Strokovnjaka sta goblina uvrstila v članek, v katerem sta opisovala še 21 drugih vrst, ki so bile prvič videne v Sredozemlju. Članek je izšel v znanstveni reviji Mediterranean Marine Science maja lani. Kot sta zapisala, jima je posnetek goblina pokazal lokalni znanstvenik, ki naj bi na tri- do štirimetrsko kreaturo naletel med sprehodom po plaži Klisidi na grškem otoku Anafi avgusta 2020, in sicer 6 metrov od obale, tako da ga je fotografiral le od daleč. Ali ju je potegnil ali je resnično mislil, da gre za pravega goblina, ni znano. Kakor koli, znanstvenika vztrajata, da je najverjetneje vseeno šlo za pravega goblina in da sta posnetek umaknila zgolj zaradi pritiska javnosti.

Na spletu so strokovnjaki opozorili na napačno obliko plavuti. FOTO: Osebni Arhiv