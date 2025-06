Namesto recikliranja – invazija oslov in strah pred divjimi prašiči

Okrožje New Forest v Angliji slovi po naravnem parku in neokrnjeni naravi. Da bi naravne lepote ohranili, so se občinarji odločili, da bodo vsa gospodinjstva opremili z ekološkimi zabojniki za smeti. Cilj je bil zmanjšati količino odpadkov, ki končajo na odlagališčih, in povečati stopnjo recikliranja. Vsa gospodinjstva v okrožju so dobila notranji petlitrski in zunanji 23-litrski koš za biološke odpadke. A kot se pri ekoloških pobudah pogosto izkaže, tudi ta – tako kot papirnate slamice in pritrjeni pokrovčki – ni najbolj posrečena. Novost je namreč nadvse zanimiva zadeva za osle.

Kmetje se bojijo, da bi divji osli okužili domače živali.

Začeli so prevračati zabojnike, da bi prišli do zavržene hrane. Fotografije prikupnih sivčkov ob prevrnjenih smetnjakih so bile posnete na več lokacijah okrožja New Forest. Pričakuje se, da se bodo jeseni oslom pridružile še divje svinje, ki takrat nabirajo hrano za čez zimo.

Prebivalci se bojijo njihovega prihoda in bolezni med domačimi živalmi. Opozorili so, da privabljanje divjih živali v bližino hiš pomeni tveganje za širjenje slinavke, parkljevke in afriške prašičje kuge. Naštete bolezni pa lahko povzročijo ogromne izgube v kmetijstvu, ki je že tako pod pritiskom, je v imenu civilne iniciative opozoril Andrew Parry-Norton.

V iskanju hrane prevračajo smetnjake. FOTO: Facebook

Svet okrožja New Forest je zdaj priznal, da ekološka poteza ni bila najbolj premišljena, prebivalce pa pozval, naj zabojnike z biološkimi odpadki postavijo znotraj svojih posesti, na dan zbiranja odpadkov pa jih prestavijo ven. Kljub trenutnim težavam pa so lokalne oblasti prepričane, da bo nov sistem dolgoročno prinesel številne koristi okolju in ljudem New Foresta.