Najvišji je Zeus, ki obožuje pozornost, ki mu jo namenjajo (FOTO)

Pasji svet ima novega rekorderja, nemška doga iz Teksasa je uradno najvišji živeči pes na svetu! Dosega meter in 4 centimetre višine, ki jo stroga komisija meri od tal do višine lopatic, na prestolu pa je nasledil 103,5 centimetra visokega Britanca Freddyja, ki je poginil lani.

Zeus je star dve leti in je pravi dobrodušni velikan, ga opisuje ljubeča lastnica Brittany Davis. Ta si je že od otroštva želela nemško dogo, kot opisuje svojega najboljšega prijatelja, pa je bil ta največji že v leglu, že pri osmih tednih, ko ga je prvič vzela v naročje, pa je spoznala, da je njen Zeus nekaj prav posebnega. »Je izjemno sproščen in lenoben. Kot mladič se je bal ostalih psov, še vedno pa ne prenese dežja,« pove Brittany in pristavi, da Zeus najraje poležava ob oknu, ob lepem vremenu pa rad paradira po soseski in na živilski tržnici, kjer velja za pravo atrakcijo, saj se ob njem običajno ustavi večina mimoidočih. »Pozornosti in priboljškov mu res ne manjka,« pove Brittany, ki se namuzne vsakokrat, ko kdo pomisli, da ob njej koraka konj, ne pa pes.

Zdaj obožuje pasjo družbo in se odlično razume s tremi avstralskimi ovčarji, ki so ob njem videti naravnost miniaturno, uvideven pa je tudi do mačke Penelope. Seveda mu uide tudi kakšna neposlušnost, denimo, rad ukrade dojenčkovo dudo, če jo kdo nepazljivo odloži na kuhinjski pult, niti kakšnim ostankom hrane se ne more upreti, če jih ravno kdo ne straži. Povsem nor pa je na ledene kocke, ki jih sploh poleti liže za ohladitev in priboljšek, zaupa Brittany,

Zeus je odličnega zdravja, ga pohvali tudi veterinar, zato njegova človeška družina upa, da bo presegel pričakovano starost za tako veliko pasmo. Predvsem Brittanyjin najstniški sin, v čigar postelji Zeus spi vsako noč. »Še na misel mu ne pride, da bi legel kam drugam. Prav zares je naš družinski član,« še pove lastnica.

Zanimivo, absolutni rekorder vseh časov je bil prav tako nemška doga Zeus, ki je živel v Michiganu vse do leta 2014. Visok je bil 111,8 centimetra. E. B.