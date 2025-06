Najvišja stavba iz 3D-tiskalnika

Nekateri verjamejo, da bodo 3D-tiskalniki sčasoma postali glavni način gradnje novih zgradb, vendar so za zdaj tovrstne stavbe omejene na posebne projekte. Enega od njih so nedavno končali v švicarski vasici Mulegns: Tor Alva ali Beli stolp je visok skoraj 30 metrov in je trenutno najvišja stavba, zgrajena s 3D-tiskalnikom, na svetu. Za primerjavo: stolp je tako visok, kot če bi šest dvonadstropnih avtobusov postavili drugega na drugega. Da je tudi trden, so se že lahko prepričali prvi obiskovalci, ki so se povzpeli na razgledni balkon in občudovali idilično alpsko pokrajino. Stavba je uradno odprta od 20. maja.

5 mesecev so ga gradili

V vasici so si nekoč bogati slaščičarji, ki so se vračali iz tujine, gradili veličastne vile, zdaj pa se Mulegns spopada z velikim demografskim padcem. V vasi, v kateri je nekoč živelo 140 ljudi, jih je danes le še ducat. Pristojni upajo, da bo stolp najprej pripeljal turiste, nato pa še priseljence.

Projekt Tor Alva je zasnovala fundacija Origen Cultural Foundation v sodelovanju s švicarskim inštitutom za tehnologijo ETH Zürich. Stolp je zgrajen na temeljih nekdanje kovačnice, kar še dodatno poudarja njegovo povezavo z zgodovino Mulegnsa.

Narejen je iz posebnega betona, ki se hitro strjuje.

Posebnost stolpa je 32 unikatnih stebrov; izdelani so bili s pomočjo robotskega tiska in posebne mešanice betona, ki so ga razvili v inštitutu ETH Zürich in katerega posebnost je hitro strjevanje. Stebre so natisnili na inštitutu, nato pa so jih prepeljali na gradbišče. Gre za poklon zgodovini slaščičarjev v regiji, saj po videzu spominja na torto. Gradili so ga pet mesecev.