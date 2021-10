Najvišja je Turkinja

Ne le najvišji moški, tudi najvišja ženska prihaja iz Turčije. Rumeysa Gelgi je visoka kar 2 metra in 31 centimetrov, so končno uradno izmerili in potrdili Guinnessovi ocenjevalci, ki so morali dogodek zaradi pandemije večkrat prestaviti.

Uživa v plavanju

Rumeysa je svojo višino dosegla predvsem zaradi weaverjevega sindroma, redke genetske bolezni, ki povzroča nenavadno rast in deformacijo okostja, svoj prvi Guinnessov rekord pa je prejela že pri 18 letih, ko so jo okronali za najvišjo najstnico. Zdaj je stara 24 let in je nadvse ponosna na svoj naziv, kot pravi, je treba v vsaki življenjski izkušnji najti nekaj dobrega.

Rumeysa je bila tudi uradno najvišja najstnica.

Vedno moramo biti ponosni na svoje telo, ne glede na to, kakšno je, je prepričana Rumeysa, ki večino časa uporablja invalidski voziček in pri hoji potrebuje podporo. Svoj rekord želi posvetiti vsem tistim, ki zaradi katerega koli razloga v družbi izstopajo; sama je hvaležna, da ima ob sebi ljubečo družino in prijatelje; rada je v restavracijah, najbolj pa jo sprošča plavanje, je še zaupala.

249 centimetrov je bila visoka absolutna rekorderka.

Sultan Kösen, spomnimo, je z 251 centimetri uradno najvišji moški na svetu in prav tako živi v Turčiji, zelo redko se zgodi, da sta oba nosilca rekorda iz iste države, pojasnjujejo pri Guinnessu in pristavljajo, da se je pred tem kaj takšnega zgodilo le še leta 2009, ko je bil najvišji Kitajec Bao Xi Shun z 236 centimetri in najvišja Kitajka Yao Defen z 233 centimetri, ki je umrla 2021. Najvišja ženska v zgodovini je bila sicer prav tako Kitajka, in sicer Zeng Jinlian, ki je bila visoka skoraj 249 centimetrov, umrla pa je leta 1982, stara komaj 17 let.