Največji peščeni grad simbol pandemije

Še glina in lepilo

Ustvarja tudi iz ledu in snega. FOTO: Twitter

Danska se ponaša z novim rekordom: najvišjim peščenim gradom na svetu! Visok je kar 21,6 metra in tehta kar 4860 ton; izdelan je iz mivke, gline in lepila, trdna struktura pa bo kljubovala vsem vremenskim razmeram, od jesenskih vetrov do zmrzali, vse do marca prihodnje leto, se nadejajo avtorji.Tem poveljuje Nizozemec, ki je združil 30 najboljših ustvarjalcev peščenih gradov na svetu in jih povabil v dansko obmorsko mesto Blokhus, kjer so se lotili zgodovinskega projekta. Z rezultatom so se vpisali v Guinnessovo knjigo, iz katere so tako uspešno izrinili prejšnje rekorderje, Nemce, ki so se od leta 2019 lahko hvalili s tri metre nižjo peščeno skulpturo. A tokratna ni posebna le po velikosti, temveč tudi po simboliki. Grad je namreč izraz strahospoštovanja do pandemije, saj upodablja novi koronavirus, da bi mu priznali izjemno moč, s katero vlada svetu in ljudem postavlja omejitve, kakršnih prej nismo poznali, pa so mu na vrh nadeli še krono.»Narekuje nam, kako naj živimo. Govori nam, kaj moramo delati, česa ne smemo ... Izogibaj se družini in prijateljem, izogibaj se lepim krajem, opusti vse dejavnosti, ostani doma ...« je mogočni virus opisal Stijger, ki je z izborom lokacije seveda navdušil prebivalce danskega mesteca.Deset odstotkov strukture je izdelane iz gline, grad pa so na koncu še na debelo premazali z lepilom in mu tako zagotovili trdnost. Po slogu, ki je izjemno umetelen, spominja na razkošno piramido, podoba pa razkazuje tudi lokalne lepote Blokhusa, kot so hiše na obali, svetilniki, kajtanje, jadranje na deski.Stijger se z izdelavo skulptur iz mivke, snega in ledu ukvarja že več kot tri desetletja ter redno osvaja nagrade, uspešno pa prodaja tudi posebej prilagojeno orodje, s katerim oblikuje čudovite umetnine.