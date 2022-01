Največje prsi, največja nožnica, najstarejša prostitutka: to so rekordi v seksu

Papir prenese vse – vključno z bizarnimi rekordi v seksu, ki so se nekoč zapisali v zgodovino in ostajajo tam za vse čase.

Najdaljša masturbacija

Leta 2009 se je Masanobu Sato udeležil prvenstva v masturbaciji v okviru konvencije o spolnosti v San Franciscu. Masturbiral je celih devet ur in 58 minut, prejšnji rekord pa je znašal devet ur in 33 minut.

Največji penis

V sproščenem stanju meri največji penis 24,13 cm, največji penis, zabeležen v erekciji, pa 34,29 cm.

Najdaljši domet sperme

Pozabite na skok v višino! Rekord v ejakulaciji drži moški, katerega sperma je odletela 5,4 m v daljavo, medtem ko je največja izmerjena hitrost sperme 68,7 km/h.

Največ orgazmov v eni uri

Rekorderka je ženska s 134 orgazmi na uro, z novim orgazmom približno vsakih 44 sekund. Pri moških je bil rezultat precej skromnejši – rekord ima moški s 16 orgazmi v eni uri. Rezultate so objavili znanstveniki centra za zakonske in spolne študije v Kaliforniji.

Najstarejša prostitutka

Prostitucija velja za najstarejšo obrt na svetu, najstarejša prostitutka, ki se ukvarja z najstarejšo obrtjo, pa je 82-letna Tajvanka, ki je med tamkajšnjimi policisti znana kot Babica. V posel je vstopila takoj po moževi smrti, pri 42 letih, in govori se, da za storitve zaračunava manj kot njene kolegice.

Najstarejši dvojčici prostitutki

Dvojčici Martina in Louise Fokkens sta se s prostitucijo začeli ukvarjati pri 20 letih, za upokojitev pa sta se odločili šele, ko sta dopolnili 70 let.

Največje prsi

Največje naravne prsi na svetu nosijo številko 102 ZZZ – torej imajo obseg 2,5 m in tehtajo približno 50 kg.

Največja nožnica

Ta rekord pripada Anne Swan iz Škotske, ki je živela v 19. stoletju. Sam obseg nožnice je določen z obsegom otrokove glave ob rojstvu. Anna, ki naj bi bila visoka 233 cm, je rodila otroka, ki je ob rojstvu tehtal 12 kg in je imel neverjeten obseg glave 48 cm.

Največja orgija

Z 250 moškimi in 250 ženskami, ki so se strinjali, da bodo seksali ob istem času in na istem mestu, so Japonci postavili svetovni rekord. Vseh 250 parov je bilo predhodno testiranih na spolno prenosljive bolezni. Celoten dogodek je bil tudi posnet.

Najštevilčnejši gangbang

Ameriška porno igralka Lisa Sparaxx se je odločila podreti svetovni rekord v seksu s čim več moškimi v enem dnevu. Rekord je bil postavljen leta 2004 na poljski konvenciji o spolnosti v okviru tretjega svetovnega tekmovanja v gangbangu, kjer je Lisa zadovoljila kar 919 moških.

Najstarejši porno igralec

Da nikoli ni prepozno, je dokaz tudi Shigeo Tokuda, ki je v porno industrijo vstopil pri 59 letih, kjer je še danes, pri 82 letih.

Najstarejši oče

Kmet Nanu Ram Yogi iz Indije je pri 90 letih postal oče, otroka je spočel s svojo četrto ženo.

Najstarejša devica

Clara Meadmore je bila devica vse življenje – do svoje smrti pri 108 letih.