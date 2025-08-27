FESTIVAL NOTTING HILL

Največja ulična zabava v Evropi privabi več kot milijon gledalcev

Festival Notting Hill privabi več kot milijon gledalcev. Posvečen je karibski kulturi, osrednji del je parada.
Fotografija: Festival slavi medkulturne vezi. FOTO: Jack Taylor/Reuters
Festival slavi medkulturne vezi. FOTO: Jack Taylor/Reuters

A. J.
27.08.2025 ob 14:35
A. J.
27.08.2025 ob 14:35

V Londonu se vedno kaj dogaja, pred kratkim pa se je odvrtel tudi eden najzanimivejših uličnih dogodkov, ki velja za največjo ulično zabavo v Evropi. Gre za tradicionalni festival Notting Hill, ki se zgodi vsako leto ob koncu poletnih počitnic že več kot 50 let, posvečen pa je karibski kulturi ter zgodovini. Začetki karnevala Notting Hill segajo v leto 1966, ko je bil prvič organiziran kot odgovor na rasne napetosti in nemire v tem delu Londona. Glavni namen dogodka je bil združiti različne skupnosti in praznovati bogato karibsko dediščino. Pozneje je postal pomemben kulturni dogodek, ki poudarja pomen raznolikosti in vključevanja različnih kultur. Zadnja leta privabi v zahodni London okoli milijon ljudi, ki se zberejo, da bi uživali v barvitih kostumih, plesu in glasbi.

Ker ni bilo denarja, bi skoraj odpadel

Osrednji dogodek je karnevalska parada z vozovi in ljudmi, oblečenimi v barvite kostume. Udeleženci parade plešejo ob zvokih hitrih bobnov, flavt, trobil in bobnov, poskakovanju v ritmu pa se pogosto pridružijo tudi gledalci. Lakoto in žejo si eni in drugi lahko tešijo s tradicionalno karibsko hrano in pijačo, kot so piščanec na žaru, kozji kari in koktajli iz ruma.

Petje, ples in pisane barve so značilnost festivala. FOTO: Carlos Jasso/Afp
Petje, ples in pisane barve so značilnost festivala. FOTO: Carlos Jasso/Afp

To je nekaj, kar je vredno praznovati

Veseljačenje se vedno začne že zgodaj zjutraj in nič drugače ni bilo letos. Ključni del odprtja, imenovanega J'ouvert, je bilo premazovanje drug drugega z barvo, barvnim prahom in čokolado. Predsednik festivala Ian Comfort je odprtje pospremil z uvodnim govorom, v katerem je razkril, da bi festival zaradi finančnih težav letos skoraj odpadel. Če ga ne bi bilo, bi za njim zagotovo žaloval marsikateri udeleženec, saj ni le zabaven, ampak ima za priseljence velik pomen. »Karneval je namenjen enotnosti in združevanju ljudi, opominjanju skupnosti, kaj je zahodnoindijska skupnost prinesla v Združeno kraljestvo. To je nekaj, kar je vredno praznovati, in to bi moralo ostati v veljavi,« je za BBC povedala 47-letna Sabina Challenger iz Hackneyja, ki se je udeležila dogodka s svojim otrokom.

Več iz te teme:

Festival Notting Hill karibrska kultura

