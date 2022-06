To je največja rastlina na svetu (FOTO)

Rasla je kar 4500 let in dosegla dobrih 180 kvadratnih kilometrov površine: s takšnimi osupljivimi lastnostmi se hvali največja znana rastlina na svetu, odkrili pa so jo avstralski znanstveniki.

Mogočna rastlina je zelo odporna. FOTO: Bargais/Getty Images

Ti so nedavno z genetskim testiranjem potrdili, da je velikanska zaplata morske trave v zalivu Shark na zahodu države ena sama rastlina, nadvse zanimiv podatek pa so odkrili povsem po naključju. Raziskovali so namreč genetsko raznolikost vrste Posidonia australis, med zbiranjem poganjkov in proučevanjem strukture pa ugotavljali, koliko rastlin sestavlja gromozanski podvodni travnik v plitvini zaliva.

Analiza kar 18.000 genetskih markerjev pa je ponudila presenetljiv odgovor: rastlina je zgolj ena, saj se je očitno razbohotila iz enega samega semena, pojasnjuje Jane Edgeloe, glavna avtorica študije, v kateri še navajajo, da je rastlina, znana tudi kot pozejdonov plevel, tudi zelo odporna, saj je v zelo dolgem obdobju preživela številne temperaturne razpone, stopnje slanosti, intenzivnosti svetlobe ter druge spreminjajoče se razmere, kar bi bilo za večino drugih rastlin usodno.

4500 let je stara.

Zaliv Shark se razteza približno 800 kilometrov severno od Pertha, znanstveniki pa se bodo zdaj tam pogosteje zadrževali, so naznanili. Rastlino, ki raste s hitrostjo do 35 centimetrov na leto, bodo proučevali in opazovali še naprej.