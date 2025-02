Največ razburjenja je povzročil noseči Ken

Španski digitalni umetnik Rosemberg s svojimi domislicami rad dviguje prah, zdaj pa je z zbirko Prepovedane igrače poskrbel, da se bo o njem znova veliko govorilo. Zamislil si je vrsto igrač, za katere gotovo ne bi želeli, da bi se vaš otrok igral z njimi. So odsev trenutnega stanja družbe, kot pravi umetnik, pa je treba nanje gledati s humorjem.

Med njimi so igra, pri kateri otroci na tekaškem traku nosijo krsto, plastični kamion za prevažanje beguncev in igra, pri kateri otroci z usti lovijo plastične hostije, ki jih meče naokrog lutka papež v sredini. Igrače so toliko bolj zanimive, ker so zelo podobne pravim s polic otroških trgovin.

Nobena nasilna igrača ni vzbudila toliko ogorčenja kot noseči Ken.

»Vsak kos v seriji Prepovedane igrače ima edinstven pomen, vendar noseči Ken izstopa zaradi nepričakovanih reakcij, ki jih je sprožil,« pravi umetnik o svoji zbirki. Noseči Ken je vzbudil toliko ogorčenja, da je moralo podjetje Mattel, ki sicer izdeluje igračo (ne v noseči obliki), podati javno izjavo, da s Kenom, ki ima nosečniški trebušček, nima ničesar.

Ena od iger je zažgi krivovernika.

Najprej le v obliki oglasov

Igrače je javnosti najprej predstavil le v obliki oglasov, izdelanih z umetno inteligenco, pozneje pa je nekatere še izdelal. Skulpture so bile že razstavljene v Parizu v galeriji Anneé Zero, umetnik pa nenehno izdeluje nove. »S 1. marcem bom sodeloval na EMOP v Guelman und Unbekannt v Berlinu, kjer se bo serija še naprej razvijala. Poleg tega pripravljam nova dela za širitev projekta skozi vse leto,« obljublja Rosemberg in dodaja, da je eden od namenov ustvarjanja zbirke prepovedanih igrač videti, kako se ljudje nanje odzivajo.

Takole lahko otrok trenira tihotapljenje migrantov.

»Eden najbolj nagrajujočih vidikov ustvarjanja konceptualne umetnosti je opazovanje, kako gledalci v svoje interpretacije vnašajo lastne izkušnje in kulturno ozadje. Včasih ljudje vidijo nianse ali plasti, ki jih sprva nisem dojel, in ta dialog med delom in občinstvom postane del samega dela. To je opomin, da se umetnost razvija onkraj umetnikovih prvotnih namenov,« je navdušen.