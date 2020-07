Najstniki so se snemali za tiktok in v vrečah našli človeške ostanke (VIDEO)

Oblasti v Seattlu so identificirale posmrtne ostanke dveh ljudi, ki so jih najstniki odkrili, ko so prejšnji mesec snemali video za družabno omrežje. Žrtvi sta 35-letnain 27-letni, ki sta bila ustreljena nekaj dni prej, preden so našli njuni trupli. Družinski član je povedal, da je bil nesrečni par skupaj že leta, piše CNN.Približno teden dni po smrti žrtev so najstniki našli trupli v vrečah na plaži v Seattlu in takoj poklicali policijo, nakar so na tiktoku objavili video. »Veseli smo, da je bil video objavljen. Otroci so na plaži našli vreče, od katerih se je širil neprijeten vonj, in takoj poklicali pristojne službe. Policija je na kraj dogodka prispela čez uro in pol ter ugotovila, da gre za človeške posmrtne ostanke,« je dejal detektivPreiskava še poteka ...