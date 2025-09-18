  • Delo d.o.o.
    KITAJSKA

    Najstnika lulala v juho, 4000 gostom restavracije ponudili odškodnino (VIDEO)

    Kitajska najstnika sta kontaminirala juho v hitri restavraciji. Veriga Haidilao je izplačala odškodnino vsem strankam tisti dan.
    Restavracije Haidilao so priljubljen kraj za druženje. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

    Restavracije Haidilao so priljubljen kraj za druženje. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

    Najstnika sta nemarno početje tudi snemala. FOTO: Osebni Arhiv

    Najstnika sta nemarno početje tudi snemala. FOTO: Osebni Arhiv

    Restavracije Haidilao so priljubljen kraj za druženje. FOTO: Tingshu Wang/Reuters
    Najstnika sta nemarno početje tudi snemala. FOTO: Osebni Arhiv
    A. J.
     18. 9. 2025 | 07:32
     18. 9. 2025 | 08:09
    Februarja letos se je v eni od šanghajskih podružnic največje kitajske verige restavracij Haidilao zgodil incident. Najstnika, stara 17 let, sta v pijanem stanju urinirala v lonec z juho, kar sta dokumentirala in posnetek objavila na spletu. Čeprav ni bilo dokazov, da je kdo dejansko zaužil kontaminirano juho, je podjetje nemudoma ukrepalo in ponudilo odškodnino več tisoč gostom, ki so v dneh po incidentu obiskali restavracijo. Haidilao je izplačal odškodnine več kot 4000 gostom, ki so restavracijo obiskali med 24. februarjem, ko se je incident zgodil, in 8. marcem. Gostom so ponudili polno povračilo stroškov obroka ter dodatno denarno odškodnino v višini desetkratnika njihovega računa. Poleg tega so zamenjali vso opremo za kuhanje posebnih juh, značilnih za te restavracije, in izvedli temeljito čiščenje ter dezinfekcijo prostorov.

    Posnetek si lahko ogledate tukaj (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

    Podjetje je zamenjalo vso opremo za kuhanje in dezinficiralo prostore.

    Zdaj je sodišče v Šanghaju odločilo, da morata objestna najstnika plačati 2,2 milijona juanov (približno 240.000 evrov) odškodnine. Plačala pa seveda ne bosta nepridiprava, temveč njuni starši, ki po mnenju sodišča niso izpolnili svoje dolžnosti skrbništva. Juha, ki jo strežejo v Haidilau, je kitajska posebnost. Gre za jed, namenjeno druženju in zabavi. Brbota v ogrevani posodi na sredini mize, jedci pa sami dodajajo vanjo zakuho in druge dodatke. Najpogostejše sestavine za dodajanje so tanko narezano meso, listnata zelenjava, gobe, rezanci, narezan krompir, fižol, jajčni cmoki, tofu in morski sadeži.

    Najstnika sta nemarno početje tudi snemala. FOTO: Osebni Arhiv
    Najstnika sta nemarno početje tudi snemala. FOTO: Osebni Arhiv

    Leta 1994 ustanovljeni Haidilao je prvo restavracijo odprl v Jianyangu v Sečuanu, od takrat pa postal največje podjetje na Kitajskem in ima več kot 1000 restavracij po vsem svetu. Podjetje je znano po svoji skrbi za stranke in do družin prijaznem vzdušju. Gostje si lahko po želji v restavraciji dajo delati manikuro, otroke pa med čakanjem na mizo pogostijo s sladkorno peno.

