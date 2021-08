Najstnica bi sama preletela svet

Nekoč bi postala astronavtka, a do takrat se bo urila kot pilotka. Po možnosti najboljša v zgodovini oziroma najmlajša, ki je obkrožila planet. Zara Rutherford, belgijsko-britanska junakinja, je v sredo iz Kortrijka v Belgiji krenila na dogodivščino svojega življenja, če bo šlo vse po sreči in načrtih, bo doma pristala 4. novembra. Dvakrat čez ekvator Njen drzni podvig seveda spremljajo tudi strogi Guinnessovi ocenjevalci, ki bodo uspeh zapisali v večno knjigo, Zara pa bo med trimesečno pustolovščino preletela oceane, puščave in Sibirijo, skupno pet celin in 52 držav bo obiskala s svojim športnim ultralahkim letalom ter dvakrat prečkala ekvator, načrtuje komaj 19-letna pilotka, ki se bo izogibala natrpanim letališčem in bo za počitek in dotok goriva raje pristajala na manj zasedenih. Obisk so ji odobrile že številne države, v zraku pa bo od pet do šest ur v kosu, računa Zara, ki se bo s kontrolami zračnega prometa sporazumevala prek satelitskega telefona in radia. Pot je načrtovala z očetom, tudi pilotom, pri avanturi pa jo goreče podpira tudi mati, ki je na svojo pogumno hčer seveda nadvse ponosna.



Mladostnica sicer odločno diha za ovratnik leto mlajšemu Britancu Travisu Ludlowu. Ta je svojo dogodivščino sklenil minuli mesec, najuspešnejša ženska pri tem podvigu pa je bila Shaesta Waiz, ki jih je štela trideset, ko je sama obletela svet. Mlada pilotka predvsem upa, da bo v poklic, v katerem prevladujejo moški, ter v svet znanosti pritegnila čim več deklet. Pred startom se je spopadala s kar veliko treme, je priznala, strah pa jo je predvsem morebitnih preglavic, ko bo letela nad neobljudenimi kraji; srečo so ji pred vzletom poleg družine zaželeli še številni prijatelji, novinarji in župan domačega mesta.

