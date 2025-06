Najstarejši socialni stanovanjski kompleks: že več kot 500 let je najemnina 88 centov

Si predstavljate, da bi lahko najeli stanovanje za le 88 centov? Prav toliko stane najemnina v mestu Augsburg, v najstarejšem socialnem stanovanjskem kompleksu na svetu Fuggerei. Leta 1521 ga je ustanovil Jakob Fugger, nemški trgovec in bankir, eden najbogatejših ljudi svojega časa, saj je bil znan po svoji dobrodelnosti ter je želel ustvariti trajnostno rešitev za revnejše prebivalce Augsburga.

Fuggerei je bil zasnovan kot samostojna, obdana skupnost, ki je ponujala varno in stabilno okolje za svoje prebivalce. Kompleks je obsegal 15.000 kvadratnih metrov in je bil zaščiten z obzidjem, kar je zagotavljalo varnost in zasebnost. Na začetku je bilo zgrajenih 52 hiš, danes pa jih je 142, kar omogoča nastanitev približno 150 prebivalcev.

Kdor pride po 22. uri, mora plačati kazen. FOTO: Krose37/Getty Images

Cena najemnine, ki jo je postavil ustanovitelj kompleksa, se ni spremenila vse do danes, enake pa ostajajo tudi dodatne naloge, ki jih je za najemnike določil ustanovitelj. Poleg rednega plačevanja morajo namreč vrtnariti in varovati kompleks ponoči, pričakujejo pa se tudi dnevne molitve za ustanovitelja kompleksa.

Skromna, vendar udobna

Stanovanja v Fuggereiju so skromna, vendar udobna. Povprečno stanovanje ima približno 60 kvadratnih metrov in vključuje tri sobe. V pritličju imajo pogosto majhen vrt, kar prebivalcem omogoča dodaten prostor za sprostitev in vrtnarjenje.

Kriteriji za preselitev v Fuggerei so strogi. Potencialni prebivalci morajo biti katoliške vere, prihajati iz Augsburga in biti v finančni stiski. Poleg tega morajo spoštovati nočno policijsko uro, ki določa, da se morajo vrniti v kompleks pred 22. uro. Če se vrnejo po tej uri, morajo plačati simbolično kazen, ki se poveča, če se vrnejo po polnoči.

Če ne izpolnjujete pogojev za vselitev kot stanovalec, si lahko kot turist še vedno ogledate notranjost nenavadnega obzidanega kompleksa. Turistične vstopnice za odrasle stanejo 8 evrov in vključujejo vstop v muzej Fuggerei in razstavno rezidenco.