Najstarejši moški je Portoričan

Poročen kar 75 let

Najstarejši živeči moški je Portoričan, ki šteje 112 let in 338 dni. Možakar je še vedno presenetljivo dobrega zdravja in počutja, že enajst let mu odlično služi tudi srčni spodbujevalnik.Najbolj pa ga osrečujejo vnuki in pravnuki, vsakih ima po pet, je ponosen Emilio, ki vztraja, da so sestavine recepta za dolgo življenje dobra volja, čim več ljubezni in čim manj jeze ter zamere, prav tako pa ne škoduje trdo delo, je prepričan. Rodil se je v Carolini v Portoriku na osmi dan, osmega meseca, osmega leta 20. stoletja in že od mladih nog pomagal očetu na farmi sladkornega trsa, ki ga je zalival in natovarjal na vagone. Ker je bil najstarejši sin, sicer drugorojeni otrok, je pogosto moral prevzeti vajeti družinskega doma, tako je opravljal vsa gospodinjska opravila in skrbel še za deset bratov in sester. Leta 1935 se je poročil z ljubeznijo svojega življenja, skupaj sta bila kar 75 let, dokler nileta 2010 umrla. Boril se je v drugi svetovni vojni, ponosno pove, v srečnem zakonu pa so se mu rodili štirje otroci; dva sta še živa,indanes zgledno skrbita za očeta.Emilio, ki živi v Rio Piedrasu, je naglušen, a ga to ne ovira prav zelo; noben dan ne mine brez smeha, njegova dobra volja pa je naravnost nalezljiva, povedo bližnji. Pred dnevi so mu podelili tudi certifikat o vpisu v Guinnessovo knjigo rekordov, prepričan je, da bo dolgo na vrhu, zato za prihodnji rojstni dan načrtuje veliko slavje. Kot najstarejša še živeča oseba na svetu kraljuje Japonka, ki so ji rekord potrdili 12. februarja 2020, ko je imela 117 let in 41 dni, danes je stara krepko čez 118 let.