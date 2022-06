Najstarejši kuža jih šteje 22

Ko sta se​ Bobby in Julie Gregory iz Južne Karoline v ZDA pred več kot dvema desetletjema odločila, da bosta postala lastnika ameriškega toy terrierja, še pomislila nista, da ju bo ljuba Pebbles ponesla na naslovnice časopisov. Komaj dvokilogramski kuža je namreč dosegel častitljivo starost dobrih 22 let in se vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši živeči pes na svetu.

Rocky se je poslovil

Gregoryjeva sta sprva načrtovala veliko pasmo, a sta se zaljubila v prikupno Pebbles, ki ju je osvojila s svojim očarljivim pogledom. Nima velike postave, ima pa gromozansko srce, povesta Bobby in Julie, ki odločitve nikoli nista obžalovala. »Tako glasno je lajala in skakala po Bobbyju, da se ji preprosto ni mogel upreti,« se veselega dne spominja Julie in pristavlja, da je Pebbles vedno dobre volje, le zjutraj, če jo kdo prezgodaj zbudi, je nekoliko nejevoljna. A le kdo ni, jo takoj vzame v bran in doda, da psička naravnost obožuje pozornost, ki ji je v prijazni družini ne manjka. Rada posluša country glasbo, ob kateri vedno zadrema, to navado pa si je delila tudi s pokojnim partnerjem; leta 2017 je namreč ovdovela, ko jo je pri 16 letih starosti zapustil Rocky, prav tako ameriški toy terier, ki sta ga Gregoryjeva, navdušena nad pasmo, posvojila kmalu po Pebbles. Psa sta se večkrat znašla tudi v vlogi staršev, na svet sta spravila kar 24 mladičev; po Rockyjevi smrti je bila Pebbles precej potrta, a se je sčasoma postavila na vse štiri in našla nov smisel v življenju. Obožuje dolge sprehode, poleti rada poležava pod palmo ali pa na stopnicah zunanjega bazena, in čeprav je nadvse drobna, ima ogromen apetit, zato jo kdaj nagradijo z dodatnim hamburgerjem ali hot dogom, za 22. rojstni dan pa so jo obdarili z rebrci in toplo kopeljo, v kateri je z veseljem čofotala.

Pebbles je odličnega zdravja, jo pohvali veterinar, Gregoryjeva pa sta prepričana, da je recept za dolgo pasje življenje neizmerna ljubezen. »Pse moramo obravnavati kot družinske člane. Živeti morajo v prijaznem okolju, ki jim zagotavlja kakovostno prehrano in ustrezno nego. Pozornosti pa se nikoli ne branijo,« je prepričana ponosna Julie. Pebbles je s svojo starostjo prehitela čivavo TobyKeitha iz Kalifornije, ki je star dobrih 21 let.