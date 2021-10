Najstarejši je Španec z vzdevkom Kumarica

Pri 112 letih in 211 dneh si je prislužil rekord: Španec Saturnino de la Fuente Garcia je trenutno najstarejši živeči moški na planetu, ki pravi, da je ključ do tako dolgega življenja umirjenost. Morda tudi nizka rast, hudomušno pristavlja, saj možicelj, kljub starosti nadvse energičen, dosega le meter in pol višine, s čimer se je, pravi olajšano, izognil bojevanju v španski državljanski vojni.

Vdan družini in čevljem

Takrat so mu dopustili nadaljevanje civilnega poslanstva, izdelovanje obutve, njegovo podjetje pa je dobilo nov zagon, ko je kakovostne čevlje pri njem naročila vojska. Saturnino, ki vse življenje nosi vzdevek Kumarica, je bil srečno poročen z Antonino Barrio Gutiérrez.





Noge mu še vedno odlično služijo.

Živela sta v kraju Puente Castro na severozahodu Španije in postala oče in mama osmih otrok: sedmih hčera in sina, ki pa je žal umrl že v zelo mladih letih. Danes za Saturnina, vdovca, skrbi ena od hčera s svojim možem, redno ga obiskujejo tudi druge hčerke ter skupno štirinajst vnukov in 22 pravnukov. Družinska srečanja so zadnje leto in pol redka zaradi pandemije, ki mu gre še pošteno na živce, saj je zaradi svoje starosti nenehno izoliran, potoži, a vendarle je zadovoljen, da so se vsi lahko zbrali za njegov 112. rojstni dan. Čas si krajša z ogledom televizijskih prenosov nogometnih tekem, ki je še vedno njegova velika strast: pred leti mu je posvečal več pozornosti, nogomet je namreč tudi sam strastno igral in celo soustanovil lokalni klub Puente Castro. Ta se mu je ob 110. jubileju poklonil kot svojemu najstarejšemu članu.

118 jih šteje Japonka.

Kljub častitljivi starosti je Saturnino šest let mlajši od najstarejše ženske na svetu, ki se seveda ponaša tudi z nazivom najstarejše zemljanke. Japonka Kane Tanaka jih namreč šteje 118, ki je častitljiv naslov osvojila leta 2019, pri 116 letih in 28 dneh. Živi v domu za starejše občane. Absolutni rekord najstarejšega človeka pa še vedno pripada Francozinji Jeanne Louise Calment, ki je umrla pri starosti 122 let.