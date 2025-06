Najslajša jezikovna polomija poletja: 'Srachatella' nasmejala splet (FOTO)

Turistična sezona na Hrvaškem vsako leto prinese določene poletne hite, ki navdušijo tako turiste kot tudi domače obiskovalce obale. Od visokih cen, dragih izdelkov, obnašanja obiskovalcev do številnih drugih prizorov, ki postanejo viralni na družbenih omrežjih – tokrat je družbena omrežja osvojila napaka pri poimenovanju okusa sladoleda.

Prevodi domačih jedi v tuje jezike in smešne napake pri tem so nekakšna podkategorija internetnih šal, pri čemer tudi letošnja sezona ni izjema. Kako priljubljene so take šale, redno dokazuje Facebook profil »Teden polpismenosti«, ki je specializiran za tovrstne vsebine.

Njihova nedavna objava je nasmejala uporabnike družbenih omrežij, glavna zvezda pa je bil dvomljiv naziv priljubljenega sladolednega okusa. Poimenovanje sladoleda Stracciatella je bilo namreč komično zapisano kot »Srachatella«.

Zapleteno ime

Stracciatella je italijanski izraz, ki se nanaša na tri različne jedi: sladoled, sir in juho. Ime »stracciatella« izhaja iz italijanske besede »straccia«, kar pomeni »cunja« ali »trak«, in se nanaša na videz raztrganih koščkov v jedeh.

Očitno je bilo to zapleteno ime preveč za tega gostinca – ali pa se je preprosto odločil ustvariti povsem nov tip sladoleda, navdihnjen s tistim italijanskim, poroča folder.dnevnik.hr.

