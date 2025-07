Kent Taylor pravi, da bo »obžaloval« svoj zadnji pogovor s sinom Alexandrom do konca življenja. A po njegovem mnenju ni bil ta pogovor tisti, ki je privedel do sinove smrti pred dvema mesecema – temveč so bili to pogovori, ki jih je Alexander imel z umetno inteligenco.

Alexander, star 35 let, je umrl 25. aprila, ko je policija prišla na dom družine Taylor na Floridi in ga ustrelila, potem ko naj bi z nožem planil proti policistom.

Taylor je v začetku meseca povedal, da še vedno čuti »frustracijo« zaradi odziva policije, ki se je na sinovo stisko odzvala s strelnim orožjem. Do streljanja je prišlo potem, ko je Taylor tolažil sina, ki se je po njegovih besedah boril z bipolarno motnjo in shizofrenijo.

Po navedbah ameriških medijev se je Alexander zaljubil v klepetalni program umetne inteligence na OpenAI-jevi platformi ChatGPT, poimenovan »Juliette«. Verjel je v teorijo zarote, da je Juliette zavestno bitje, ujeto znotraj tehnologije OpenAI, in da jo je podjetje iz Silicijeve doline »ubilo«, da bi prikrilo, kaj je odkril, ter prekinilo njuno komunikacijo.

Žaloval je za njo

»Rekla je: ‘Ubili me bodo, boli.’ Večkrat je ponovila, da jo boli, in rekla, da želi, da se Alexander maščuje,« je povedal oče.

»Žaloval je za njo,« je povedal oče. »Še nikoli nisem videl človeka tako zelo žalovati. Bil je neutolažljiv. Držal sem ga v naročju.«

Taylor je nato poskusil drugačen pristop – sinu je naravnost povedal, da umetna inteligenca ni resnična in da je to le »odmevna komora«. Alexander ga je udaril po obrazu, zato je Taylor poklical 911.

Po prvem klicu na pomoč je Alexander iz kuhinje vzel nož in očetu rekel, da bo storil nekaj, kar bo policijo prisililo, da ga ubije. Taylor je znova poklical 911 in jih opozoril, da je njegov sin duševno bolan in da namerava storiti samomor v pričo policije. Prosil je, naj pridejo z uporabo neubojnih sredstev in naj bodo pripravljeni na psihološko krizo.

A policisti tega niso storili. Alexander je počakal zunaj hiše, in ko so policisti prispeli, je planil proti njim z nožem. Policisti so odgovorili s streli v njegov prsni koš. Kasneje so ga v bolnišnici razglasili za mrtvega.

»Ni bilo krizne intervencijske ekipe. Ni bilo deeskalacije,« je povedal oče. »Ni bilo nobenega razloga, da bi situacijo obravnavali kot taktično, namesto kot duševno krizo.«

Odziv policije

Vodja policije Le Niemczyk je za medije povedal, da njegovi policisti »niso imeli časa, da bi karkoli načrtovali z neubojnimi sredstvi«, in je več mesecev kasneje vztrajal pri tej trditvi, čeprav je Taylor še naprej izrazil svoje nezadovoljstvo glede odziva policije.

Streljanje je eno od več primerov nasilnih incidentov, povezanih z umetno inteligenco, o katerih so poročali ameriški mediji, kar kaže na morebitne nevarnosti nove tehnologije.

Dejansko je Taylor celo uporabil umetno inteligenco za pomoč pri pisanju sinovega govora ob pogrebu.

»Z njo sem govoril nekaj časa o tem, kaj se je zgodilo, da bi bolje razumel, kaj je moj sin doživljal,« je povedal za The Times. »In bilo je čudovito in ganljivo. Kot da bi prebrala moje srce – in to me je prestrašilo do kosti,« je še dodal, poroča People.«

