Najmočnejši moški na svetu je: Božiček!

Zanj ni prav nič pretežko. FOTO: YouTube

16,5 tone je tehtal dragoceni tovor.

Njegova kariera v doseganju rekordov se je začela že leta 1998, ko je sklenil, da bo s svojo neverjetno telesno močjo premikal gore. No, ne ravno gora, vsekakor pa predmete, ki jih povprečen mišičnjak ravno ne more kar tako prestavljati. Todaje pri 57 letih kakor iz jekla, kot kaže, mu prav nič ni pretežko. In ko se za svoje podvige napravi v Božička, je jasno, da bo svet o njem še raje poročal.Kanadčan, ki je po poklicu luteranski duhovnik, sicer pa je srečno poročen moški in oče treh otrok, ima dva sinova in hčer, je tokrat dosegel že svoj 32. Guinnessov rekord in postavil božično tradicijo na glavo: kot resnično dobri (in izjemno močan) mož je namreč sklenil vleči sani z jelenčki in darovi vred, no, dragoceni tovor je naložil na tovornjak in povlekel kar vozilo. Težko 16,5 tone, a grimase ob naprezanju je uspešno zakrivala gosta bela brada, povedo opazovalci, ki o Fastovem uspehu niso podvomili niti za hip, ne nazadnje se je v bogati karieri spopadel že z veliko večjimi izzivi. Zanj so navijali tudi žena, napravljena v gospo Božičkovo, ter sinovain, ki sta bila škratka, ponosna, da je njun očka najmočnejši na svetu. Pa tudi najzabavnejši, povesta, kajti svojih dosežkov se razveseli kakor otrok, ko uzre darove pod smrečico!In rekordov ima Fast že kar nekaj. Njegova zgodba se je zares začela že v mladosti, prvi rekord pa je dosegel 1998., takrat je prvič povlekel tovornjak, ki je tehtal 16 ton. Odtlej je nanizal številne dosežke, največji pa je nedvomno poteg letala CC-177 globemasterja III, ki je tehtalo 188,83 tone, dvignil pa je tudi rekordno število ljudi, kar enajst naenkrat.