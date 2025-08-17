HITRA REAKCIJA STARŠEV

Najhujši strah vsakega starša: ko boste videli, kaj je ta deček pogoltnil, vam ne bo dobro (FOTO)

Prestrašena mama in oče sta takoj poklicala reševalce, ki so ga odpeljali v najbližjo zdravstveno ustanovo.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Linas Toleikis Getty Images, iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Linas Toleikis Getty Images, iStockphoto

A. G.
17.08.2025 ob 19:08
A. G.
Petletnik iz moskovske regije je bil nujno prepeljan v Otroški klinični center L. M. Roshal v Moskvi, potem ko je med igro pogoltnil tujek, so sporočile pristojne službe. Deček se je igral doma, ko je opozoril starše na incident.

Prestrašena mama in oče sta takoj poklicala reševalce, ki so ga odpeljali v najbližjo zdravstveno ustanovo.

Kaj je pogoltnil?

Po rentgenskem slikanju je postalo jasno, da je deček pogoltnil, ne manj in ne več kot plastični avtomobilček. »Zdravniki so videli, kje se igrača nahaja v želodcu, in pripravili malega pacienta na poseg,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Izvedli so endoskopski poseg in tujek previdno odstranili s posebnim instrumentom.

Starši so takoj odreagirali. FOTO: Telegraf.rs, zaslonski posnetek
Starši so takoj odreagirali. FOTO: Telegraf.rs, zaslonski posnetek

Deček se počuti dobro

»Vse skupaj je trajalo največ 10 minut in izvedeno je bilo brez enega samega reza,« je povedal dr. Aleksander Inozemcev.

Dodal je, da je zahvaljujoč hitri reakciji staršev vse minilo brez posledic. Po podatkih ministrstva za zdravje se je deček počutil dobro, zato je bil še isti dan odpuščen iz bolnišnice, poroča telegraf.rs.

