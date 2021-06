Najhitrejša ženska na vrhu sveta

Ustavila se je le dvakrat

Na strehi sveta se to pomlad kar vrstijo rekordi. V zgodovino se je zapisala tudi, ki je Mount Everest prvič osvojila leta 2017 in postala prva Hongkonžanka na najvišji gori, tokrat pa se je na vrh povzpela najhitreje od vseh žensk in postavila nov mejnik: 25 ur in 50 minut.Nekdanja učiteljica je stara 44 let in je navdušena gornica ter pohodnica, njen dosežek pa morajo pristojni pri Guinnessovi knjigi rekordov še uradno potrditi. A dvoma ni nobenega, so prepričani v njeni ekipi in baznem taboru, kjer so se od Tsang poslovili v soboto ob 13.20, na vrhu pa je stala naslednji dan ob 15.10. Če bodo uradniki potrdili njen rezultat, bo ta resnično izjemen: z najboljšim časom se je do zdaj hvalila Nepalka, ki je na vrh prispela v 39 urah in 6 minutah, Tsang je veljaven rekord torej izboljšala za več kot 13 ur! Svetovni rekord sicer sploh ni bil njen cilj, zdaj skromno pojasnjuje učiteljica, želela si je izboljšati le svoj čas in si znova potrditi, da se ji je vztrajnost splačala. Letošnja pomlad, ožigosana s pandemijo, je številnim nadobudnežem delala sive lase, tu in tam jim jo je zagodlo tudi vreme, toda Tsang si je zabičala, da se ne bo vdala. Ob strogem upoštevanju protikoronskih ukrepov je čakala na ugodno priložnost in jo takoj zagrabila; v njeni ekipi povedo, da se je na poti od baznega tabora na 5300 metrih pa do vrha na 8849 metrih ustavila le dvakrat in sploh ni potrebovala dolgih prilagoditev na višinske spremembe, na srečo pa se je ognila tudi značilni gneči in kolonam tik pod vrhom, saj je tistega lepega sončnega dne srečala le peščico plezalcev. Absolutni hitrostni rekord ima še vedno Šerpa, ki je enega od številnih vzponov na Mount Everest opravil v 10 urah in 56 minutah.Nepal je letos sicer izdal rekordnih 406 dovoljenj za vzpon, številni pa so se s svojimi dosežki zapisali v zgodovino. Poleg Tsang je na rezultat, kot smo že poročali, izjemno ponosen tudi Kitajec, ki je vrh osvojil kot prvi slepi Azijec, na streho sveta je stopil tudi najstarejši Američan, po novem je to 75-letni upokojeni odvetnik