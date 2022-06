Najgrši pes je Veseli obraz

Lepota je v očeh opazovalca, zato so tudi tokratni tekmovalci čudoviti in izjemni vsak po svoje. Izbor najgršega psa je tako le hudomušen naslov za tekmovanje, ki v resnici slavi notranjo lepoto, poudarjajo organizatorji dogodka v Petalumi v Kaliforniji.

Niso pričakovali, da bo preživel

Divja stvarca nima zob, a obilo dlake.

Tekmovanje je minuli dve leti odnesla pandemija covida-19, tako so se letos lastniki psov nadvse razveselili možnosti prijave na izbor, ki slavi različnost in v nasprotju s klasičnimi pasjimi razstavami daje priložnost za priznanje, poklon in pozornost tudi psom, ki so jih skozi življenje spremljale smola, bolezen in nesreča. Letošnji zmagovalec je Mr. Happy Face (G. Veseli obraz), ki je z lastnico pripotoval iz Arizone, njegova zgodba pa je naravnost osupljiva. Mešanček je star 17 let, kljub oteženemu dihanju in številnim prirojenim napakam ter zajetnemu odmerku zdravil, ki jih potrebuje vsak dan, pa živi zadovoljno in polno življenje. Kot je povedala lastnica, 48-letna glasbenica Jeneda Benally, sta si z ljubljenčkom drug drugemu v uteho, kuža pa jo s svojo dobroto osrečuje in navdihuje vsak dan. »Tako lahko ga je imeti rad,« je o štirinožnem prijatelju povedala Jeneda, ki je Veselka posvojila lani v zavetišču. Tam so jo opozorili, da so psa rešili tako rekoč iz hiše groze in neznosnih razmer, ker je bil takrat tako zelo šibek, povrhu pa že v jeseni življenja, mu niso obetali več kakor par mesecev. Toda Mr. Happy Face je pokazal izjemno voljo in energijo; takoj ko je občutil neizmerno ljubezen, je to začel večkratno vračati, pove Jeneda. S svojim nevsakdanjim videzom s skrivenčeno glavo, asimetrično pričesko, ki spominja na irokezo, številnimi mozolji, nerodno hojo in glasnim dihanjem, ki je slišati kot smrčanje, je osvojil njeno srce, tako pa tudi podporo občinstva in žirije na tekmovanju v Petalumi.

17 let je star zmagovalec.

Drugi je bil šestletni pekinezer Wild Thang (Divja stvarca), z nenavadno veliko dlake, a brez zob in molečim jezikom, tretji pa je bil 12-letni beloglavi belgijski ovčar Monkey (Opica). Nagrado so si zaslužili vsi pogumni udeleženci, sta se strinjala tako žirija kot občinstvo, saj dokazujejo, da je vsak kuža poseben in dragocen, njihovi lastniki, ki so ljubljence po večini rešili iz zavetišč, pa širijo srčnost in dobroto.