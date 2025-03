Najgrša riba je postala riba leta

TEKMOVANJE za ribo leta, ki ga organizira novozelandska organizacija Mountain to Sea Conservation Trust, je tudi letos pritegnilo veliko pozornosti. Na prireditvi, katere cilj je zlasti ozaveščanje o pomembnosti sladkovodnega in morskega življenja Nove Zelandije, je tokrat slavila mehurjasta riba (Psychrolutes marcidus), ki je znana kot ena najgrših živali na svetu.

Z oranžno sluzoglavko sta se udarili za zmago.

Od 5500 oddanih glasov jih je prejela kar 1300. Pri tem je v napetem boju za prvo mesto v fotofinišu premagala oranžno sluzoglavko (Hoplostethus atlanticus) in jo pahnila na drugo stopničko. Zasluge za zmago ribe, ki ji res težko rečemo lepa, imata lokalna radijska voditelja Sarah Gandy in Paul Flynn, ki sta na radiu sprožila pravo kampanjo za mehurjasto ribo. »Vse življenje je tarča posmeha, zato smo si rekli: Dovolj! Čas je, da zasije. Kakšen čudovit trenutek je to,« sta se veselila po novici o zmagi.

Mehurjasta riba je postala znana leta 2013, ko je bila izbrana za maskoto organizacije Ugly Animal Preservation Society (Društvo za zaščito grdih živali). A če jo srečate v globokem morju, v globinah med 600 in 1200 metri, kjer živi, je videti kot vse druge ribe. Če jo na hitro prepeljemo na površje, pa se njeno telo zaradi pomanjkanja pritiska deformira v značilno mehko in zmečkano obliko.

Psychrolutes marcidus v svojem naravnem okolju FOTO: Moneterey Bay Aquarium

Mehurjasta riba se prehranjuje z mehkužci, raki in morskimi ježki. Navadno se potuhne na morskih tleh in čaka, da se plen znajde v njeni bližini. Njeno telo je mehko in ohlapno, namesto okostja in lusk ima mlahavo kožo. Ta prilagoditev ji omogoča, da preživi v globokomorskih razmerah, kjer je pritisk vode zelo visok. Globokomorski vlečni ribolov pa resno ogroža njeno preživetje. Mehurjasta riba lahko dočaka do 130 let.