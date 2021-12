Naježili se boste, takšnega pogreba še niste videli (VIDEO)

Uporabnica Twitterja je bila priča pogrebu, ki jo je pustil odprtih ust. Skozi okno je posnela prizore, ob katerih se človek dobesedno naježi. Po cesti se je za pogrebnim avtomobilom zapeljala kolona vozil, ki pa so bila vse prej kot običajna. Pokojnik je bil namreč sladoledar, poklonili pa so se mu številni kolegi, vsak s svojim sladolednim vozilom. Med vožnjo do pokopališča so vklopili tudi značilen zvok, ki ga uporabljajo sladoledarji na terenu.

Kot je zapisala ena od komentatork, so pri sladoledarjih, ki so zapustili ta svet, takšni pogrebi postali že tradicija. Kot pravi, to ve, ker je tudi njen pokojni oče opravljal takšno dejavnost.