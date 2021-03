Najemnica v stanovanju našla skrivni prehod in 'drugo dimenzijo' (VIDEO)

Če ste mislili, da se kaj takega dogaja samo v filmih ali grozljivkah, ste se motili.je postala prava spletna seznacija, ko je na TikToku razkrila, kako je v svojem najetem stanovanju sredi New Yorka odkrila skrivni prehod v drugo stanovanje.Da se v njenem stanovanju dogaja nekaj čudnega in nenavadnega, ji je padlo na misel, ko je ugotovila, da jo v stanovanju neprestano zebe. Ugotovila je, da hladen zrak v njeno stanovanje prihaja iz kopalnice. Sumila je, da kriv zračnik, a iz njega ni pihalo, potem pa je ugovotovila, da hladen zrak prihaja izza ogledala. Snela je ogledalo in doživela šok, saj je odkrila veliko luknjo – skoraj bi lahko rekli, da ne kakšen prehod.Zbrala je pogum, si nadela naglavno svetilko, v roko vzela kladivo in splezala na drugo stran, kjer je odkrila veliko in zanemarjeno stanovanje brez ogrevanja. Njen sostanovalec je dejal, da je kot da bi bila v drugi dimenziji.