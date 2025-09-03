PO DOMAČI KRIZI

Najdaljši maček v zgodovini je trajal štiri tedne. Tip je spil 60 piv

V nekem trenutku je moškega začelo skrbeti, da maček nikoli ne bo minil.
Fotografija: Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična.

A. G.
03.09.2025 ob 15:52
03.09.2025 ob 15:52
A. G.
03.09.2025 ob 15:52
03.09.2025 ob 15:52

Moški iz Glasgowa na Škotskem je doživel najdaljši maček, kar jih je kdaj zabeležila medicina, potem ko je spil 60 vrčkov piva in nato trpel približno štiri tedne, čeprav so nekateri simptomi vztrajali še dlje.

Po raziskavi, objavljeni v The Lancet, se je leta 2006 37-letni moški pojavil v bolnišnici, ker se je po popivanju – tolikšnem, da bi onesposobilo še slona – počutil zelo slabo. Kljub temu da je nekako preživel 60 piv, je imel zamegljen vid in trdovraten glavobol. Zdravnikom je povedal, da ima simptome že štiri tedne.

Pregled ni pokazal znakov poškodbe glave ali okužbe, a lumbalna punkcija je razkrila pritisk na možgane. Moški je nato priznal, da je po »domači krizi« odšel na večdnevni pivski maraton, na katerem je zaužil ogromno količino alkohola.

Po štirih tednih bolečega mačka so nadaljnje preiskave pokazale, da bi lahko trpel za sindromom lupusni antikoagulant, pri katerem imunski sistem napada lastne celice. Specialist je ugotovil krvavitve živčnih vlaken in otečene vidne živce, kar so zdravniki pripisali ogromnim količinam popitega alkohola.

Posledice trajale mesece

Menili so, da je alkohol sprožil avtoimunsko motnjo, zaradi česar je poleg hudega glavobola njegovo telo utrpelo več škode, kot se je zavedal. Čeprav ima ta moški dvomljivo čast, da je preživel najdaljši maček v zgodovini – štiri tedne –, so posledice trajale mesece. Njegovi vidni živci so si popolnoma opomogli šele po približno šestih mesecih.

Noben zdravnik na svetu ne bo priporočil, da spijete 60 vrčkov piva, pa naj bo to v enem večeru ali čez več dni. Poskus v enem samem pohodu bi bil skoraj gotovo usoden.

Medtem ko še vedno iščejo popolno zdravilo za mačka, nič ne premaga dejstva, da ga sploh ne dobiš – če piješ odgovorno. Na to, kakšnega mačka boste imeli, pa vpliva tudi vrsta alkohola: temnejše žganje navadno pomeni tudi hujše jutro po zabavi, poroča ladbible.com. 

