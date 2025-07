Najboljši sedež? Na veji! Thompsonov oboževalec presenetil vse (VIDEO)

Medtem ko so stotisoči ljudi na koncertu Marka Perkovića Thompsona v začetku julija v Zagrebu prepevali 'E, moj narode', je en oboževalec koncert na Hipodromu dvignil na povsem novo raven. Dobesedno.

Po družbenih omrežjih kroži posnetek navdušenega obiskovalca, ki visi z veje kot najsrečnejši lemur in se ziblje v ritmu Thompsonove glasbe in splošne evforije.

Medtem ko so nekateri mahali z zastavami, je on mahal z vejami. In čeprav ni imel karte za ložo, je imel najboljši razgled.

In ko so obiskovalci Thompsonovega koncerta poslušali 'Vjetre s Dinare', je bil nadobudni poslušalec na višini, s katere je skoraj lahko občutil veter, poroča 24sata.

