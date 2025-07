Najbolj strašljivi kraji, ki jih ljubitelji nadnaravnega enostavno morate obiskati

Britanska obmorska letovišča niso znana le po svoji lepoti in znamenitostih, temveč tudi po številnih zgodbah o duhovih in nadnaravnih pojavih. Kako tudi ne, tamkajšnje vreme, ki je pogosto turobno in megleno, je kot nalašč za strašljive zgodbe. Med najbolj priljubljenimi destinacijami ljubiteljev nadnaravnega so Blackpool, Bournemouth, Scarborough in Southend-on-Sea. Mnogi obiskovalci vseh omenjenih so si namreč enotni, da se v teh krajih dogajajo nepojasnjene reči, ob katerih se bo mnogim naježila koža.

Blackpool v Lancashiru je denimo poleg svojega ikoničnega stolpa in prostrane peščene plaže znan tudi po več nadnaravnih zgodbah. Ena tamkajšnjih plesnih dvoran naj bi bila denimo dom duha, znanega kot Dama. Dama menda z balkona dvorane rada opazuje obiskovalce in tudi mnogi od njih so jo že uzrli, pravijo. Duh domuje tudi v zabaviščnem parku.

Šlo naj bi za nekdanjega zaposlenega v parku, kličejo ga Cloggy, od službe pa se niti po smrti ni hotel posloviti, le da zdaj straši obiskovalce na vlaku smrti. V taistem zabaviščnem parku domuje še en duh, in sicer mlade deklice, ki so jo mnogi opazili v trgovini s spominki.

Noče iz hotela

Bournemouth v Dorsetu se ponaša s hotelom Langtry Manor, ki ga je dal zgraditi kralj Edward VII. za svojo ljubico Lillie Langtry. Lillie je bil hotel, kot kaže, tako všeč, da se je odločila v njem preživeti večnost, saj jo tu in tam še vedno opazijo, ko tava po hodnikih. Straši menda tudi v mestni hiši, in sicer ljudje pričajo o mladi deklici, ki se občasno pojavi v katerem od prostorov, v mestnem gledališču pa je že marsikomu strah po žilah pognal duh nekdanje igralke Emily, ki občasno poskrbi za nenavadne zvoke, obiskovalcem pa se, ko je pri volji, tudi pokaže.

Z najbolj slavnimi duhovi se ponaša Scarborough v Yorkshireu. V tamkajšnjem gradu naj bi strašil brezglavi duh grofa Piersa Gavestonea, medtem ko naj bi se duh pisateljice Anne Bronte sprehajal po pokopališču ene od cerkva.

Southend-on-Sea v Essexu se lahko pohvali z najdaljšim pomolom v Veliki Britaniji, ki pa je menda tudi eden najbolj strašljivih. Mnogi obiskovalci so poročali, da so videli moškega v dolgem plašču, ki teče po pomolu in nato izgine v morju. Tam je tudi duh ženske v črnem, ki s pomola nemo zre na obalo, pod pomolom pa so že opazili viseti truplo obešenca.