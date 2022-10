Najgrozljivejši poskus na svetu pokazal, kaj se bo zgodilo z nami. Rezultati šokantni in povsem ... (VIDEO)

Zamisel o Vesolju 25 se je porodila ameriškemu znanstveniku Johnu B. Calhounu, ki je ustvaril »idealni svet«, v katerem bi živelo in se razmnoževalo na stotine miši. Na podlagi tega poskusa so znanstveniki želeli podrobneje pojasniti človeško družbo, a niso vedeli, kako zelo jih bodo rezultati šokirali. Calhounovo znanstveno delo je bilo uporabljeno kot model za razlago družbenega kolapsa, njegove raziskave pa služijo kot osrednja točka za študij urbane sociologije.

O kakšnem eksperimentu govorimo in kakšni so rezultati?

Calhoun je zgradil tako imenovani »mišji raj«, v katerem so imeli glodavci veliko hrane in vode ter velik življenjski prostor. Vanj je dal štiri pare miši, ki so se namnožile z bliskovito hitrostjo.

Vse je presenetilo dejstvo, da je po 315 dneh njihovo razmnoževanje začelo močno upadati. Ko je število glodavcev doseglo 600, se je med njimi oblikovala hierarhija, nato pa so se pojavili tako imenovani »reveži«.

Prišlo je do medsebojnih konfliktov, večji glodavci so začeli napadati skupino. Samci so, verjeli ali ne, začeli »psihično propadati«. Posledično so se spremenile tudi samice, ki so se počutile nezaščitene, svojo agresijo pa so usmerile na svoje potomce.

Sčasoma so postajali vse bolj agresivni, kar je povzročilo drastično zmanjšanje reprodukcije. Zabeležena je bila nizka rodnost in hkrati povečana umrljivost mlajših glodavcev.

Nato se je pojavil novi razred samcev glodavcev, tako imenovane »lepe miši«, ki jih parjenje s samicami ali boj za prevlado sploh ni zanimal. Pomembno jim je bilo le, da dobro jedo in spijo.

V nekem trenutku so »lepi samci« in »izolirane samice« predstavljali večino prebivalstva. Sčasoma je umrljivost mladičkov dosegla 100 odstotkov, reprodukcije ni bilo več. Med ogroženimi mišmi so opazili homoseksualnost, hkrati pa se je povečal kanibalizem, kljub temu, da je bilo hrane v izobilju.

Dve leti po začetku poskusa se je skotil zadnji mladič iz kolonije. Do leta 1973 je poskus ubil zadnjo miš v Vesolju 25. John Calhoun je isti poskus ponovil še 25-krat in vsakič je bil rezultat enak.

Bo človeštvo doletela enaka usoda?