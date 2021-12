Nagrada za zaposlene: hiša!

Takšna spodbuda bo vsekakor učinkovala, se nadejajo pri ameriškem podjetju, kjer bodo dva marljiva uslužbenca nagradili kar s hišo!

Večina je najemnikov

Floridsko podjetje Mechanical One, ki se ukvarja z vodovodnimi in klimatskimi storitvami, je nedavno kupilo dve zazidljivi parceli, na katerih bodo v prihodnjem letu zgradili dve družinski hiši. Nepremičnini bosta čez leto dni, torej v veselem decembru, dobili nova lastnika: med najuspešnejšimi zaposlenimi bodo izžrebali dva, ki bosta lahko začela novo poglavje v življenju!

220 tisočakov je namenil za vsako hišo.

V podjetju je trenutno zaposlenih sto, v kratkem pa jih bo še več. Za nagradi se bodo lahko potegovali tisti, ki bodo zaposleni najmanj leto dni, poleg tega bodo morali opraviti še najmanj 20 ur prostovoljnega dela in tečaj finančne pismenosti, ki ga bo organiziralo in plačalo podjetje. »To je znanje, ki jim bo koristilo tako pri delu v našem podjetju kot na drugih področjih življenja,« je prepričan direktor Jason James, ki je najprej nameraval izžrebane zaposlene nagraditi z avtomobilom ali počitnicami, a si je premislil.

Dom je vendarle nekaj trajnejšega, poizvedba med zaposlenimi pa je pokazala, da jih je večina najemnikov, tako da bodo zanesljivo veseli lastne nepremičnine. Ta ne bo od muh, vsaka hiša bo ponujala tri spalnice in dve kopalnici, skratka, topel dom, za vsako pa je James namenil 220.000 evrov.

Prihodnji veseli december bo za zaposlene pri Mechanical One prav poseben. FOTO: Nanostockk/Getty Images

Direktor je med pandemijo spoznal, da je treba spoštovati kakovostno delovno silo, v njegovem podjetju so izkušnje in visokotehnološko znanje izjemno pomembni, zato izurjenih zaposlenih ne bo izpustil iz rok, še poudarja.

Z nespametnimi odločitvami so si vrhunski kader v zadnjem obdobju zapravila preštevilna podjetja, mnogi so morali celo zapreti vrata. Mechanical One pa seveda ni edini, ki je sklenil izdatno nagraditi zaposlene. Tudi številni drugi delodajalci so segli globoko v žep, da ne bi ostali brez delovne sile, denimo verigi Costco in Chipotle ter Amazon, ki je bil zaradi slabih delovnih razmer v minulem letu na slabem glasu.