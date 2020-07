Nad gozdom zagledal NLP in ga fotografiral (FOTO)

Philip Mantle je prepričan, da je fotografija pristna. FOTO: Facebook

Moški, ki je kolesaril ob poljih v bližini poljske vasi Jastrowo, slabih 300 kilometrov zahodno od Varšave, je naletel na nenavaden prizor. Nad drevesi bližnjega gozda je lebdel predmet, ki je po obliki spominjal na piramido, a s krožnim spodnjim delom. Nanj je postal pozoren, ko je zaslišal zvok, kot bi kdo hodil po gozdu, a izkazalo se je, da je zvok nastal, ko je predmet zadel ob krošnjo. Komaj mu ga je uspelo fotografirati, že je izginil. Moškega, ki je želel ostati anonimen, je dogodek močno prestrašil in odhitel je domov, tam pa opazil, da je v objektiv ujel nekaj zelo podobnega upodobitvam neznanih letečih predmetov, s katerimi naj bi naš planet obiskovali nezemljani.Fotografije je poslal poljskemu ufologu in novinarjuter mu zaupal, da se boji, da je predmet nekako vplival na njegov spomin in da se pravzaprav ne spominja vsega, kar se je dogajalo. Kot je dejal Bernatowicz, je to zelo pogost pojav pri ljudeh, ki opazijo neznane leteče predmete, običajno pa se jim spomin povrne med hipnozo, ko se razkrije, da niso le videli letečih krožnikov, ampak so jih v času, ki se ga ne spominjajo, ugrabili nezemljani. Poljski ufolog je fotografije nato poslal nekdanjemu preiskovalcu britanske zveze za raziskovanje neznanih letečih predmetov, ta jih je podrobno proučil in prepričan je, da so pristne.»Od leta 1979 sem preiskal na stotine trditev ljudi, da so videli NLP, in pregledal še več fotografij. Pri večini se je izkazalo, da gre za pojav, ki ga je mogoče povsem logično razložiti, ali pa je šlo za potegavščino, a fotografije iz Poljske se mi zdijo avtentične,« je dejal Mantle. Za mnenje je poprosil še kolega iz britanske vojske, ki se je po upokojitvi začel ukvarjati z analizo tovrstnih posnetkov, in tudi on je prepričan, da ne gre za potegavščino.