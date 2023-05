Načelnica pomešala zastave in čine na uniformi, videti je bila, kot da dela za rusko policijo (FOTO)

Načelnica srbskega ministrstva za notranje zadeve Smederevo Vesela Milovanović se je na lokalni televiziji pojavila v svečani uniformi, številni pa so opazili, da je na uniformi pomešala zastave in čine, tako da je bilo videti, kot da dela za rusko policijo.

Policijski sindikat Sloga Grocka je opazil, da čini na uniformah niso pravilno urejeni. Na svoji Facebook strani so objavili naslednje: »Prejšnji teden je na Televiziji Smederevo v svečani uniformi gostovala načelnica Policijske uprave Smederevo Vesela Milovanović. Tema oddaje sta bili serijski umori v Srbiji in razorožitev srbskih državljanov. Kar je padlo v oči gledalcev oddaje je bilo elementarno nepoznavanje Pravilnika o uniformi, oznakah in opremi policije uradnih oseb. Načelnica bi morala poznati zaporedje barv na srbski zastavi in ​​kako se namestijo epolete na ramena. V tem primeru so gledalci lahko videli, da so bile vrste obrnjene na glavo, zastava Srbije pa je bila obrnjena narobe, tako da je izgledala kot zastava Ruske federacije.«

S takšnim ravnanjem je načelnica Policijske uprave Smederevo storila lažjo kršitev uradne dolžnosti iz 5. točke prvega odstavka 206. člena zakona o policiji.

Fotografije so se hitro razširile po družbenih omrežjih.