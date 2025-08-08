Na vesoljski ladji Chrysalis bodo vsi vegetarijanci

Če ste si ob gledanju priljubljene vesoljske serije Zvezdne steze, ki ji nekateri pravijo tudi telenovela za ljubitelje znanstvene fantastike, zaželeli, da bi se kdaj znašli na kaki podobni vesoljski ladji, imamo za vas dobro novico – ekipe znanstvenikov, inženirjev, arhitektov in družbenih teoretikov so že izdelale idejne zasnove takšnih ladij. Iskanje ideje za vesoljske ladje, ki bi lahko letale po vesolju več sto let, je spodbudilo tekmovanje Project Hyperion.

Za najboljše od predlaganih plovil je bila izbrana vesoljska ladja Chrysalis. Načrtovana je tako, da je lahko samooskrbna tudi na 250 let trajajočem potovanju – približno toliko namreč traja pot do najbližjega zvezdnega sistema, Alfa Kentavra. Prevaža lahko približno 1000 ljudi.

Prebivalci bodo lahko občudovali vesolje skozi posebno kupolo.

S Chrysalisom naj bi se letelo 250 let.

Na krovu bo tudi genska banka

Ladja je dolga 58 kilometrov, opremljena pa je s prostori za pridelavo hrane, knjižnicami, parki, večnadstropnimi bivalnimi enotami, šolami, bolnišnicami in športnimi kompleksi. Ena od njenih posebnosti je 130 metrov visoka steklena kupola, ki omogoča opazovanje vesolja.

V skladu s pravili natečaja Project Hyperion, kjer je Chrysalis osvojila prvo mesto, so ustvarjalci ladjo zasnovali na osnovi obstoječe tehnologije ali tistih, ki imajo verjetne možnosti za razvoj v bližnji prihodnosti. Med drugim uporablja jedrsko fuzijo in reaktorje na atomski pogon.

Na krovu bo tudi genska banka, ki bo shranjevala semena, zarodke in DNK vseh vrst na Chrysalisu in drugih vrst na Zemlji. Prehrana bo omejena na rastlinske vrste, kar pomeni, da bodo vsi na krovu vegetarijanci.