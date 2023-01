Na stotine ljudi je šlo danes v službo brez hlač! Na vlak čakajo v spodnjicah, metro poln golih fantov in deklet (FOTO)

Dan brez hlač poteka vsako leto januarja. Na ta dan gre veliko ljudi, predvsem v ZDA in Veliki Britaniji, v službo – brez hlač. Zgodilo se je tudi danes, ko so na londonski podzemni posneli na stotine ljudi brez hlač. V pobudi je sodelovalo 60 mest.

Vse se je začelo pred dvanajstimi leti kot potegavščina sedmih fantov in kmalu postalo vsakoletni praznik norosti. Dogodek je ustvarila skupina Improve Everywhere iz New Yorka. Točen datum se spreminja vsako leto, na kateri dan se bo ekipa brez hlač sprehodila po podzemnem metroju, pa bo znano decembra.

Obstajajo določena nenapisana pravila. FOTO: Brendan Mcdermid, Reuters

Ideja dneva brez hlač je precej preprosta. Potniki vstopajo v podzemno železnico na različnih postajah brez hlač sredi zime. Sicer se obnašajo normalno in vsi nosijo zimska oblačila, jakne, kape, rokavice in šale, nimajo pa hlač.

Kot dodaja britanski Metro, vsi Londončani vedo, da čeprav gre za t. i. freestyle, obstajajo določena nenapisana pravila za sodelovanje. Med pravili je tudi, da ni vztrajnega gledanja v druge in izogibati se je treba očesnemu stiku. Prav tako niso dovoljena prosojna oblačila ali preveč skromno spodnje perilo, kot so tangice ali mankiniji (kostum, ki ga nosi Borat).

Tudi organizacija manifestacije je specifična. Organizator – Društvo Stiff Upper Lip Society – vsako leto zamolči traso vožnje. Letos je bil prihod v kitajsko četrt edini način, da se zainteresirani pridružijo vožnji.