Tatu mojstri se pri svojem delu srečujejo z najrazličnejšimi željami. Umetniki ustvarjajo najrazličnejše podobe, od ljudi in živali pa vse do najrazličnejših znakov in simbolov.



Neki Američan pa si je na svoji roki očitno zaželel tatu vagine svoje partnerice. Tatu mojstru jo je pripeljal kar v salon, kjer je lahko spolni organ gledal v živo. Kako je bilo to videti v prostoru, polnem ljudi, in kakšen je bil rezultat, si oglejte v spodnjem videu.