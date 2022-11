Na računu našel tri četrt milijona in šel zapravljat (FOTO)

Mladi avstralski raper se je znašel na sodišču, ker je zapravljal tuj denar. Štiriindvajsetletni Abdel Ghadia je policiji povedal, da se je nekega dne zbudil in na računu zagledal več kot tri četrt milijona avstralskih dolarjev (okoli pol milijona evrov). In ne da bi zadevo prijavil banki oziroma se vsaj pozanimal, od kod denar, je šel veselo zapravljat.

Tudi zlate palice

Mladenič je tako nabavil za skoraj 600.000 dolarjev (390.000 evrov) zlata v palicah, v drugi zlatarni pa je kupil še za 110.000 dolarjev (71.500 evrov) raznoraznega nakita. Preostanek denarja je zafučkal za draga oblačila, kozmetiko in tujo valuto. Ko so ga policisti izsledili in aretirali, je najprej zanikal, da bi storil kar koli nezakonitega, in to z besedami: »Ne, stari.« Pozneje je priznal, da je denar zapravil. In Ghadia, ki je na youtubu znan kot Slimmy (angl. suhec), se je o svojem podvigu še hvalisal v raperskem videu.

Nabavil je za pol milijona evrov zlata. FOTO: KsanderDN/Shutterstock

Denar, ki se je znašel na njegovem računu, je pomotoma nakazal par, ki je hotel plačati še zadnji del kupnine za svoj novi dom. Šlo je za natančno 759.314 avstralskih dolarjev (493.546 evrov), ki bi morali priti na račun Commonwealth Bank. Par je bil seveda zgrožen, ko je izvedel, da denar ni prišel na želeni račun, in takoj obvestil banko in oblasti.

Nadobudni raper

Njegovo nespametno obnašanje verjetno ne bo ravno koristilo njegovi glasbeni karieri. Ali pa tudi bo ... Kakor je zapisal na svojih družbenih kanalih, je izdal že več albumov in nastopil na številnih odrih, medtem ko so ga v knjigi o mladih raperjih z neodvisne scene iz leta 2018 opisali kot mladega moža s svetlo prihodnostjo v glasbi. »Sprejel je ovire v življenju in se jih lotil v svojih besedilih,« piše v knjigi. »Skozi njegovo glasbo bodo ljudje razumeli, kakšen človek je in za kaj se bori.«

Abdel je z bankomatov dvignil tudi za 13.600 dolarjev (8840 evrov) gotovine.

No, s svojim dejanjem je jasno pokazal, kakšen je. Iz pripora je bil izpuščen po plačilu varščine, ne sme se približati mednarodnemu letališču, med deseto zvečer in sedmo zjutraj pa mora biti doma. Sodba bo znana 2. decembra.